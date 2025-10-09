Come sta oggi Michael J. Fox? Il racconto della sua battaglia contro il Parkinson

Edmonton, 9 ottobre 2025 – A quasi 35 anni dalla diagnosi di Parkinson, Michael J. Fox continua a raccontare con lucidità e coraggio la sua battaglia, o meglio il suo percorso di vita con la malattia. L’attore, amatissimo protagonista della saga di ‘Ritorno al futuro’, ha condiviso con People un aggiornamento sulle proprie condizioni di salute e sul modo in cui affronta le difficoltà quotidiane legate a questa terribile patologia neurodegenerativa. Ecco cosa ha detto.

Michael J. Fox: “Ogni giorno affronto nuove sfide fisiche”

“Mi sveglio e capisco subito che tipo di giornata sarà, poi cerco di adattarmi”, ha spiegato Fox, oggi 64enne. “Ogni giorno emergono nuove sfide fisiche, ma le affronto. Uso spesso la sedia a rotelle, e ci è voluto un po’ per abituarmi. Prendo il buono che arriva e lo faccio mio”. Pochi anni fa, in un’altra intervista aveva detto: “Sono passati più di trent’anni; non sono molti quelli che convivono da così tanto con il Parkinson” aggiungendo anche che: “La mia vita è organizzata in modo da poter portarmi dietro il Parkinson, se necessario”. E così ha sempre fatto.

Quella diagnosi tremenda nel 1991

Era il 1991 e, all’età di appena 29 anni, Michael J. Fox, era all’apice del suo successo quando ricevette la diagnosi di morbo di Parkinson; una notizia che avrebbe cambiato per sempre la sua vita. L’attore scoprì la malattia dopo aver notato un tremore persistente al mignolo. Per anni tenne la diagnosi segreta, continuando a lavorare e a convivere in silenzio con i sintomi. Solo nel 1998 decise di parlarne pubblicamente, diventando una delle voci più importanti nella sensibilizzazione sulla patologia. Due anni dopo fondò la Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research, oggi tra le principali organizzazioni al mondo impegnate nella ricerca di una cura.

Il ‘Future boy’ non si arrende

Dopo il ritiro ufficiale dalle scene nel 2020, Fox non ha smesso di lavorare. Il 14 ottobre uscirà il suo nuovo libro, ‘Future Boy’, scritto insieme alla storica collaboratrice Nelle Fortenberry, di cui l’attore sta terminando anche la versione audio. Parallelamente, prosegue l’attività della Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research, fondata nel 2000, che negli anni è diventata un punto di riferimento mondiale nella ricerca scientifica contro la malattia. L’attore canadese, simbolo di resilienza e ottimismo, guarda ancora avanti con determinazione: “Vedo il lavoro degli altri e penso che potrei ancora trovare qualcosa che faccia per me, come attore e come scrittore. E come padre, marito e amico ho ancora molto da dare”. Una cosa è certa: la sua forza e la sua ironia continuano a essere un’ispirazione per milioni di persone nel mondo.