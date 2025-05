Come sta davvero Billy Joel? Il cantautore ha cancellato tutte le date del prossimo tour

Billy Joel ha recentemente annunciato la cancellazione di tutti i suoi concerti futuri a causa di una diagnosi di idrocefalo normoteso (NPH), una rara condizione neurologica che comporta l'accumulo di liquido cerebrospinale nel cervello, causando problemi di equilibrio, vista, udito e funzioni cognitive.

Una battuta d’arresto in un momento d’oro

Questa decisione è stata presa dopo che i sintomi si sono aggravati durante le sue ultime esibizioni, incluso un incidente in cui ha perso l'equilibrio sul palco a febbraio 2025. I medici hanno consigliato al cantautore di interrompere le esibizioni e così fa fatto. Una battuta d’arresto che arriva in un momento d’oro per l’artista statunitense che, nel febbraio 2024, aveva pubblicato ‘Turn the Lights Back On’, il suo primo singolo pop in oltre 17 anni.

La moglie di Joel: “Siamo fiduciosi nella sua guarigione”

La moglie di Billy Joel, Alexis Roderick Joel, ha parlato delle speranze della famiglia per la guarigione del cantante dopo la diagnosi di questo raro disturbo cerebrale e lo ha fatto tramite i social network. La donna, sposata con il cantautore 76enne dal 2015, ha ringraziato i fan per il loro sostegno condividendo una foto con il marito e le loro due figlie e ha scritto: “Grazie per l’ondata di affetto e supporto. Siamo così grati per le cure meravigliose e la diagnosi tempestiva che abbiamo ricevuto. Bill è amato da tantissime persone e, per noi, è un padre e marito che rappresenta il centro del nostro mondo. Siamo fiduciosi nella sua guarigione. Non vediamo l’ora di rivedervi tutti presto”.