Come sei amici al bar "Il nostro kolossal fai da te"

di Andrea Spinelli

Sarà anche vero che i Pinguini Tattici Nucleari sono “sei replicanti messi lì dalla Cia”, come rivela in apertura del loro nuovo show la “fake news” lanciata sullo schermo dalla voce di un sinistro computer formato 2001 Odissea nello spazio, ma ieri sera quegli alieni baciati dal dio delle hit-parade hanno fatto ballare San Siro scuotendolo dalle fondamenta. E stasera si replica, mobilitando quindi centoventimila anime in ventiquattro ore solo a Milano per poi proseguire il cammino alla volta di altre sette città, tra cui Firenze, il 15 luglio, e Reggio Emilia, il 9 settembre.

Quella che l’Hal 9000 evocato dagli schermi non riesce a mistificare con le sue “fake” dalla voce metallica è, infatti, la festa pazza e colorata scatenata dal sestetto bergamasco, in cui palloni, raggi laser e fiamme alte tre metri diventano funzionali a una narrazione pop sbilanciata pure sul privato, fatta di immagini, pensieri, note a margine legate all’incredibile momento che gli sta riservandogli il destino. E sul palco, ieri sera, c’era anche un tatuatore, a disposizione per scrivere sulla pelle dei volontari i testi delle canzoni...

"Se alzi lo sguardo su questi spalti hai come la sensazione che la tradizione del luogo possa schiacciarti" racconta Riccardo Zanotti, generoso spacciatore di canzoni da mettere nelle stories di Instagram "per spiegar le tue emozioni agli imbecilli come me" come canta nell’iniziale Zen sulla cima di una scalinata hollywoodiana infiammata di luce rossa.

"Pensi che in un posto così la tradizione possa schiacciarti, se non la intendi però come un macigno sopra le spalle, ma sotto ai piedi, ti torna buona quella metafora duecentesca dei nani che possono vedere lontano perché stanno sulle spalle dei giganti e a me piace pensarla così" racconta Zanotti citando Bernardo di Chartres. "Tanti – prosegue – sono venuti prima di noi, da Bennato a Bob Marley, ad una delle nostre band preferite, i Coldplay. Loro sono statue da venerare in un luogo del genere, mentre noi no. Noi siamo semplici visitatori smaniosi di capire cosa significhi suonare in uno stadio".

Il mezzo milione abbondante di biglietti venduti per questo kolossal da stadi dimostra che il pubblico è multiforme, sfaccettato, intergenerazionale, non solo di ventenni come i trionfi sulle piattaforme lascerebbero intendere. "Abbiamo lavorato sulla scaletta tenendo conto pure di questo. C’è anche un dj set con un medley in cui riuniamo i brani irrinunciabili che non siamo riusciti a mettere nello spettacolo".

Coldplay, si diceva, quelle Scatole, Giulia, Cena di classe eseguite sul palco, tra il pubblico, seduti come quattro (anzi sei) amici al bar Riccardo Zanotti, voce, Elio Biffi, tastiere, Simone Pagani, basso, Matteo Locati, batteria, Nicola Buttafuoco e Lorenzo Pasini, chitarre, ricordano l’intimismo delle canzoni “fra amici” sul palco isolato della loro band di riferimento.

Una scelta pop che rompe la monumentalità del concerto nei grandi spazi per “rimpicciolire” lo stadio. "Essere una band oggi è diverso da essere un artista solista" ammette il gruppo bergamasco, spaziando da hit dell’ultimo album Fake news come Giovani Wannabe, Dentista Croazia, Ricordi, Coca Zero, Rubami la notte a quelle irrinunciabili del passato come Ridere, Irene, ma anche la sanremese Ringo Starr, Scrivile scemo e Pastello bianco radunate nel bis.

"Nel mondo del live non ci sono solo gli ‘Iron man’ alla Springsteen o Jovanotti, perché in sei possiamo alternarci e costruire quell’equilibrio che è una delle cose più importanti sul palco. Fare rock’n’roll conta, ma lo spettacolo si fa anche con morigeratezza, capendo bene come muoversi. Le band con i ‘frontman’ sono destinate a finire, l’unione offre equilibrio. E rende tutto meno algido, noi siamo come una fabbrichetta della Val Seriana".

Un viaggio controcorrente. "Generi di successo oggi come la trap esaltano un individualismo in cui è difficile identificarsi, il pubblico forse apprezza più qualcuno che dice: sono come te. La normalità premia. E noi siamo normalissimi. Anzi, abbiamo pure la fortuna di essere nati un po’ bruttini".