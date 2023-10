Come scegliere le piastrelle per il bagno: le tendenze 2024

Scegliere le piastrelle per il bagno è una decisione importante nel processo di progettazione o ristrutturazione del bagno. Le piastrelle non solo influenzano l'aspetto estetico del bagno, ma svolgono anche un ruolo fondamentale nella funzionalità e nell'igiene dell'ambiente. È una decisione che richiede tempo e attenzione ai dettagli, ma, una volta selezionate le piastrelle in base alle tue esigenze e preferenze, essere saranno un elemento determinante per creare un ambiente funzionale e dal design accattivante. Un bagno ben progettato e rifinito può aumentare il valore di una proprietà. Il fatto che sia dotato di piastrelle di alta qualità e di buon gusto, in armonia con il resto dell’ambiente, rappresenta sicuramente un elemento chiave.

Dimensioni

Il formato delle piastrelle può influenzare notevolmente l'aspetto del bagno. Le dimensioni di questi pezzi di rivestimento possono variare notevolmente e dipendono dalla gamma disponibile presso i produttori. Si possono trovare piastrelle piccole (10-30 cm), piastrelle medie (30-90 cm), piastrelle grandi (90-120 cm) e persino lastre che possono superare i due metri di lunghezza. Le piastrelle di grandi dimensioni, ad esempio, possono creare un aspetto più pulito e uniforme, mentre le piastrelle di mosaico o più piccole possono aggiungere un tocco di dettaglio e texture. Inoltre, il posizionamento delle piastrelle può influire sull'aspetto generale della stanza. Nel caso di bagni piccoli, il consiglio è di utilizzare piastrelle di grandi dimensioni o rettangolari per ampliare visivamente lo spazio.

Colore

La scelta del colore delle piastrelle dipende dallo stile che si desidera ottenere e dalle dimensioni del bagno. Il bianco rappresenta sempre una scelta sicura poiché rende lo spazio più luminoso e sembra più ampio. Ma sono interessanti, da questo punto di vista, anche le tonalità neutre e chiare di beige, tortora e grigio. È possibile introdurre tocchi più vivaci attraverso dettagli o decorazioni. L'uso di piastrelle dello stesso colore per pavimento e pareti può contribuire a evitare una sensazione di confinamento. Le piastrelle scure o quelle decorate con motivi complessi e intricati possono creare un'atmosfera più intima.

Altezza e altre caratteristiche

L'altezza del rivestimento del bagno, realizzato con varie piastrelle, dipende dalle preferenze personali, ma di solito va da un minimo di 1,80 metri fino a poco più di 2 metri. Oltre all’aspetto estetico, esso ha un’importante funzione, visto che serve per prevenire muffe e danni causati dall'umidità. Bisognerebbe scegliere materiali resistenti e facili da pulire, considerando che il bagno è un ambiente ad alto tasso di umidità.

Costi

Prima di procedere all’acquisto, in generale, occorre capire il budget a propria disposizione. Il costo delle piastrelle varia in base al tipo e alla marca. Per avere un'idea più precisa della spesa finale, è consigliabile sempre chiedere preventivi specifici a rivenditori di piastrelle locali o cercare online su siti web di fornitori di materiali da costruzione. I prezzi possono variare notevolmente, quindi è importante fare un po' di ricerca per trovare piastrelle che si adattino alle proprie disponibilità e alle proprie esigenze.

Tendenze 2024

Nelle nuove tendenze per le piastrelle per il bagno del 2024 a farla da padrona sarà il tema della natura, declinato in vari aspetti, con richiami al mondo delle piante e dei fiori e del regno vegetale in generale, a seconda di stili e gusti. In linea con questo trend sarà anche la gamma cromatica a disposizione, oscillando tra tonalità terrose come il beige e il marrone chiaro e quelle più delicate e romantiche come il verde salvia, il rosa cipria o l’azzurro cielo o polvere. Si troveranno, però, anche nuance più decise e audaci come il blu navy, il verde bosco e il grigio antracite.

Arredamento

Naturalmente anche le scelte d’arredo saranno importanti e dovranno essere prese in parallelo a quelle per le piastrelle per il bagno. Accanto a materiali e tessuti ecologici e sostenibili, si saranno proposte numerose soluzioni legate a mobili contenitori versatili, in modo da alleggerire l’ambiente, offrire maggiore spazio alla circolazione e ai movimenti e porre in primo piano rivestimenti come le piastrelle e sanitari spesso concepiti a loro volta come elementi di design, come avviene nel caso di lavabi, docce e vasche strutturati e d’impatto.