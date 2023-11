Come scegliere la cintura giusta e come indossarla

Le cinture, indossate attorno alla vita e ai fianchi per mantenere nella giusta posizione un capo o un abito, sono un accessorio di stile molto versatile e possono essere utilizzate in vari modi per aggiungere una nota di personalità al proprio look.

Dimensioni

La lunghezza di una cintura dovrebbe essere adatta alla propria taglia. Solitamente, si misura dalla fibbia al foro centrale. Bisogna assicurarsi che la cintura sia abbastanza lunga da poter essere infilata attraverso il passante dei pantaloni e abbia ancora spazio sufficiente per agganciarla. Se si è incerti sulla misura della cintura, conviene prendere una taglia più grande. Se si vuole adattarla, sarebbe meglio accorciarla anziché praticare ulteriori fori. Salvo specifiche indicazioni contrarie, comunque, è possibile regolare facilmente la lunghezza della maggior parte delle cinture in commercio. La larghezza, invece, essere proporzionata alla tua corporatura e all'abbigliamento. Cinture più sottili sono generalmente più adatte per outfit formali o pantaloni eleganti, mentre cinture più larghe si abbinano bene a pantaloni casual o jeans.

Materiale

Le cinture sono disponibili in pelle, tessuto, gomma e altri materiali. La pelle è una scelta classica e resistente che funziona bene con abbigliamento formale ed informale. Le cinture in tessuto sono più casual e possono essere una scelta comoda per il tempo libero. Tuttavia la scelta va fatta in base al contesto e al proprio stile.

Fibbia

Le fibbie delle cinture sono disponibili in varie forme e stili. Per un outfit più elegante si può optare per una fibbia semplice e discreta, per una più decorativa, invece, se si desidera un dettaglio più originale. Per quanto riguarda il colore, poi, le cinture marroni e nere sono quelle più classiche, che si abbinano più facilmente. Ma si può anche riprendere il colore della giacca o di un altro capo o accessorio come le scarpe o la borsa. Si può anche scegliere una cintura colorata che contrasti col resto dell’abbigliamento, da mettere, per esempio, su un vestito o un paio di pantaloni neutri.

Come indossarla

- Aggiunta a jeans, pantaloni e gonne, la cintura rifinisce l’outfit e permette di personalizzare il proprio look. - Se si vuole attirare l’attenzione della cintura come punto focale, conviene prenderne una con una fibbia o delle borchie o d’appeal, come una cintura a catena con o senza charms. Questa tipologia sta bene anche quando può essere anche quando viene usata sopra camicie lunghe e cardigan, dando un tocco più contemporaneo all’immagine. - Se si indossa un abito oversize o una maglia ampia, una cintura in vita può servire a definire la vita. - Si può usare una cintura anche per chiudere una giacca o un cappotto in modo da delineare una silhouette sinuosa, a clessidra.