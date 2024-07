Come scegliere acqua termale, la guida

Grazie ai benefici che apportano alla pelle, gli spray di acqua termale per il viso sono utili per ravvivare l’idratazione del volto, rinfrescare il trucco, calmare rossori e idratare in profondità mentre si è in movimento. Sono semplici da usare, possono essere portati ovunque in borsa o nello zaino e apportano benefici immediati: ecco perché sono anche così popolari. Le acque termali sono adatte a tutti i tipi di pelle, inclusi quelli sensibili e più reattivi. Sono consigliate anche per chi ha dermatiti o pelli miste, secche o grasse.

Caratteristiche

Raccolta direttamente alla sorgente e imbottigliata in modo sterile, l'acqua termale mantiene inalterate le sue caratteristiche organolettiche, essendo poco trattata per preservare la purezza e prevenire contaminazioni batteriche. In base alla sua formulazione, ogni spray ha proprietà specifiche. L’acqua termale di Sirmione, per esempio, è altamente nutriente e lenitiva. Quella di Saturnia ha effetti esfolianti e antiossidanti. Oltre ai blend termali, molti spray viso contengono estratti floreali come la rosa, rinomata per le sue proprietà rigenerative e illuminanti sulla pelle. Tra gli ingredienti comuni ci sono anche estratti di cetriolo, aloe vera e lavanda, noti per le loro proprietà calmanti e idratanti. L'acqua termale contiene una ricca varietà di vitamine come la A, la C e la E e minerali (quali il magnesio, il manganese, il calcio, il ferro, il potassio e il silicio) che nutrono le cellule dell’epidermide e favoriscono l'assorbimento cutaneo.

Funzioni

Durante i lunghi viaggi in aereo la pelle tende a disidratarsi. In casi come questi una vaporizzazione all’incirca ogni ora può prevenire efficacemente la sensazione di pelle secca e tirata. Oltre a ciò, l’acqua termale in spray può aiutare a fissare il make-up prolungandone la tenuta. Serve anche a diluire fondotinta o correttore per una texture più soft e delicata sul viso. Spruzzato al mattino e alla sera, nell’ambito della beauty routine, funge da tonico che contribuisce a stimolare il rinnovamento cellulare e migliorare la luminosità della pelle.

L’acqua termale può anche servire per una maschera di bellezza se viene applicata in abbondante quantità sul volto, lasciandola agire per 30-40 minuti e poi tamponando con delle veline o un asciugamano morbido. È ideale quando si sta molto in giro, d’estate, per reidratare la pelle seccata dall’aria condizionata di molti ambienti chiusi. Vaporizzato pure su varie altre parti del corpo, è un toccasana dopo lo sport.