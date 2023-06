Come realizzare un perfetto make up sposa

Deve resistere tutta la giornata, aumentare la fotogenia e dare l’idea di un viso fresco e riposato (nonostante lo stress dei preparativi). Sono alcune delle caratteristiche principali del make up sposa per l’estate 2023.

Fai da te e non solo

Non tutte le spose possono permettersi di affidarsi a un professionista. Sempre di più ragazze e donne che convolano a nozze, sia con rito religioso sia con quello civile, provvedono da sole o si fanno aiutare da parenti e amiche. Ecco qualche dritta, che può essere utile conoscere anche quando si fanno le prove trucco professionali per fare la scelta giusta.

Base perfetta

Un primo elemento fondamentale su cui puntare per il make up sposa dei mesi estivi del 2023 è la valorizzazione dell’incarnato. È fondamentale scegliere la base corretta, sia per quel che riguarda la consistenza del prodotto, sia per il suo colore. Orientatevi su texture leggere, sottili e setose, da applicare con un pennello a setole morbide. Il tono deve avvicinarsi il più possibile al colorito naturale della pelle. I punti su cui è opportuno concentrarsi, soprattutto pensando di avere una lunga giornata davanti e dovendo essere impeccabili spesso fino a notte fonda, sono l’osso intorno agli occhi, le pieghette del naso e il contorno della bocca: in corrispondenza di questi tratti è opportuno sfumare il prodotto con movimenti circolari.

Lucido o opaco?

Se si ha una pelle mista o grassa, dopo la crema idratante conviene applicare un primer seboregolatore che opacizzi e uniformi la grana dell’epidermide e poi un fondotinta mat e coprente. Se si ha, invece, la pelle secca e spenta, a parte idratarla e nutrirla ad hoc nei giorni precedenti, si può puntare su un trucco luminoso e scintillante, dall’effetto glow, prestando attenzione soprattutto in corrispondenza del contorno occhi e delle labbra.

Il correttore

Per il correttore – ugualmente consigliato – sarebbe meglio scegliere una formula naturale e illuminante. Il prodotto non serve solo a camuffare imperfezioni e occhiaie: va picchiettato anche nell’angolo interno degli occhi e sotto le sopracciglia, ma non troppo vicino all’attaccatura delle rime ciliari inferiori.

Tocco abbronzato

Parlando di un make up sposa per l’estate, nel caso di incarnati dorati e scuri può essere bello creare un leggero effetto “sun-kissed” purché non si esageri. In questo caso il trucco degli occhi e delle labbra dovrebbe essere intenso, ma sfumato, e sui toni del bronzo. In ogni caso, purché non sia eccessivamente accentuato, si può optare per un contouring che metta in evidenza zigomi e lineamenti.

Smokey eyes

Un passepartout per tutte è l’effetto “smokey” sugli occhi. Il suggerimento valido per qualunque sposa, in questo caso, è di scegliere ombretti color beige, rosa cipria o marrone per un make up elegante, femminile e sensuale.

Pastello o metal

Oltre alle tonalità nude, per ombretti e blush ci sono altre due tendenze per il trucco nuziale dell’estate 2023, da seguire in base alle proprie caratteristiche e ai propri gusti personali. Una è quella pastello, con nuance pesca, rosa o albicocca a seconda del proprio incarnato e del colore di occhi e capelli. Un’altra, invece, è quella delle sfumature metalliche, sui toni del rame, dell’argento o dell’oro con riflessi glitterati e lucenti.