Come realizzare il make up giusto per l’occhio “incappucciato”

Ci sono persone che presentano una forma particolare degli occhi. Può capitare, infatti, che la palpebra superiore tenda più o meno leggermente verso il basso, con il risultato di risultare poco visibile e pesante e di coprire l’occhio. Tecnicamente si tratta di una condizione di ptosi palpebrale, per cui se necessario occorre consultare un medico o un oftalmologo. Ma se non intervengono problemi per la vista, per cui bisogna sentire un esperto, senza ricorrere a trattamenti e bisturi è possibile valorizzare lo sguardo anche solo con il make-up.

Star

Quando è fatto bene, tra l’altro, il trucco per occhi incappucciati può dare un tocco di fascino e sensualità in più. Basti pensare a dive come Catherine Zeta-Jones, Emma Stone e Jennifer Lawrence che sui red carpet e agli eventi mondani puntano proprio sullo sguardo accentuandolo ad hoc.

Viso

Per la pelle del viso sarebbe opportuno usare una base neutra e illuminante, che uniformi e dia luce. Meglio evitare, invece, tecniche come il contouring che potrebbero appesantire.

Primer

Un buon trucco per occhi incappucciati dovrebbe partire da una base per occhi da stendere sulle palpebre prima di applicare gli ombretti. Questo accorgimento permetterà di creare una superficie omogenea e liscia e farà durare di più il make-up.

Ombretti

Si dovrebbe applicare un ombretto chiaro (per esempio color burro, panna o beige) su tutta la palpebra mobile, in modo da aprire lo sguardo. Qualche pennellata di ombretto scuro, invece (grigio, marrone, blu notte) dovrebbe essere stesa e sfumata nella piega dell’occhio per creare profondità e sollevare otticamente la palpebra cadente.

Nuance

In generale sarebbe meglio usare ombretti in polvere dall’effetto mat, opaco, evitando prodotti liquidi e glitterati o metallizzati che, al contrario, andrebbero a enfatizzare la forma incappucciata dell’occhio.

Illuminante

Sull’angolo interno degli occhi dovrebbe essere applicato un po’ di illuminante (sotto forma di matita o di polvere) in modo da aggiungere luminosità allo sguardo.

Eyeliner

In un buon trucco per occhi incappucciati non dovrebbe mancare un tratto di eyeliner sottile e preciso lungo la rima superiore delle ciglia per dare più definizione allo sguardo. Meglio evitare i tratti spessi che avrebbero il difetto, in questo caso, di rendere ancora più pesanti le palpebre.

Mascara

Anche le ciglia devono essere messe in primo piano. Prova a usare un piegaciglia per dare la forma corretta e alzare e aprire lo sguardo. Poi usa un rimmel a lunga tenuta e volumizzante.

Sopracciglia

Le sopracciglia andrebbero tenute sempre pulite, ben definite e curate, in modo che a loro volta aiutino a sollevare visivamente le palpebre un po’ pesanti. Puoi riempire eventuali vuoti con una matita o una polvere specifica che siano dello stesso colore o appena un tono più scuro delle sopracciglia.

Labbra

Concentrarsi sullo sguardo, per quanto riguarda il make-up adatto a chi ha le palpebre un po’ pesanti, non deve distogliere l’attenzione dalla bocca. Sulle labbra può essere usato un rossetto color nude o neutro.