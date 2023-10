Come raccontare con le immagini la lotta per sopravvivere

Il Festival della Fotografia Etica di Lodi, fino al 29 ottobre, ospita una ventina di mostre, un centinaio di fotografi provenienti da 50 Paesi e cinque continenti. E accoglie l’unica tappa lombarda della mostra internazionale itinerante del World Press Photo, il concorso internazionale di fotogiornalismo e fotografia documentaria più famoso al mondo che ha aggiudicato il World Press Award nella categoria Short Stories al reportage sulle Ande peruviane di Alessandro Cinque, classe 1988, da sei anni residente a Lima dove ha svolto la sua ricerca su storie legate all’ambiente tra Ande e America Latina.

’Alpaqueros’ è il progetto star tra le quasi 150 immagini che arrivano dai 5 continenti, firmate per le maggiori testate come Bbc, Cnn, National Geographic, The New York Times, Le Monde, El Pais. "Il nostro è un evento atteso da migliaia di persone – appassionati di fotografia e non – che vengono a Lodi per immergersi in un mix di storie da tutto il mondo, per riflettere e stupirsi", dichiara Alberto Prina, direttore del Festival.

Cuore espositivo anche di questa 14ª edizione è sempre il World Report Award - Documenting Humanity. A partire dalla categoria Master, vinta da Evgeniy Maloletka con il reportage L’assedio di Mariupol, in cui ha raccontato il drammatico assedio russo alla città ucraina, devastata e con decine di migliaia di civili che hanno perso la vita o costretti alla fuga; la categoria Spotlight va a Bob Miller per il reportage The Last Generation: Zoey’s Dream, in cui i sogni dell’adolescente Zoey Allen si scontrano con la crisi delle medie aziende agricole americane, in cui anche lei vive.

Menzione speciale nella sezione Spotlight va a Sarah Pabst e al suo Everyone in Me is a Bird, lavoro intimistico in cui il lutto per la perdita e la gioia per una nuova nascita plasmano la quotidianità; menzione speciale nella sezione Short Story va a Luisa Lauxen Dörr e a Imilla, un collettivo di skaters boliviane che indossano abiti tradizionali per combattere la discriminazione; la categoria Student, vinta da Gerd Waliszewski con Between the Sirens, propone la dura realtà dell’Ucraina invasa, dove i giovani cercano di vivere la loro vita pur interrotta dalle sirene d’allarme; la sezione Single Shot è stata infine vinta da Mohammad Rakibul Hasan con l’immagine The Blue Fig, una riflessione sul riscaldamento globale che sembra avere un impatto sproporzionato su alcuni Paesi piuttosto che altri, come ad esempio il Bangladesh.

Tutte le mostre sono a Palazzo Barni, tranne il percorso del Single Shot esposto alla Banca Centropadana. Il programma dei due ultimi weekend www.festivaldellafotografiaetica.it