Come proteggere i cani dal caldo: consigli utili

Con l’arrivo dell’estate e con l’aumento delle temperature (a volte fuori controllo, proprio come accaduto in questo 2023) molti padroni sono in apprensione per i loro adorati cani, che a causa del pelo folto e nero possono soffrire (e anche molto) la stagione più calda. Non c’è in ogni caso di che preoccuparsi, visto e considerato che sono tanti i trucchetti a nostra disposizione per aiutare i nostri amici a quattro zampe in questo periodo così complicato. Vediamoli insieme.

Quali sono i cani a cui prestare maggiore attenzione

Tutti i cani tendono a soffrire il caldo, proprio come noi esseri umani. Ci sono però delle categorie che vivono le alte temperature con maggior affanno, e questo per diversi motivi: i consigli valgono dunque per tutte le specie, ma bisognerebbe porre particolare attenzione ai cuccioli, ai cani più anziani e a tutte le razze cosiddette brachicefale, come sono per esempio i carlini, i bulldog, il carlino, il pechinese e il boston terrier (questi ultimi, a causa del muso schiacciato, presentano difficoltà a disperdere il calore ansimando). Ci sono inoltre anche altre due casistiche da non sottovalutare, e fanno riferimento ai cani particolarmente in sovrappeso e quelli con il pelo molto raso e scuro (più scuro è il pelo più tratterà il calore). Fatte le dovute premesse, è necessario ricordare in che modo i cani “gestiscono” il calore: mentre i loro padroni affrontano le alte temperature sudando, lo stesso principio non vale per questo tipo di animali, che non presentano ghiandole sudoripare ma che devono espellere in qualche modo il calore attraverso la lingua di fuori.

Cosa fare quando si è in casa

La situazione ottimale, tanto per gli esseri umani come per i cani, è quella in cui all’interno dell’abitazione c’è un ambiente fresco anche nei giorni di maggior afa: la scelta migliore e, anche la più semplice, è in questo caso l’utilizzo di condizionatore e/o di un deumidificatore. In assenza dell’aria condizionata o di altri elementi in grado di mantenere fresca la temperatura della propria abitazione la cosa migliore da fare è utilizzare un piccolo ventilatore ma può rivelarsi molto utile chiudere le porte delle stanze dove batte la luce del sole. Per limitare per quanto possibile l’aumento della colonnina di mercurio in casa si consiglia anche di chiudere le persiane o le tende, in modo tale da schermare per quanto possibile i raggi solari. Diverso, evidentemente, è il discorso quando siamo all’esterno. Molto importante da questo punto di vista è mantenere il proprio cane costantemente idratato, magari portandosi dietro una ciotola per l’acqua o anche soltanto una piccola bottiglietta di plastica. Se si dovesse passare molto tempo in macchina, inoltre, è consigliabile acquistare un tappetino refrigerante dove il cane potrà riposarsi tra una tappa del viaggio e l’altra. Evidentemente, nei giorni di caldo più intenso non bisognerebbe mai lasciare il proprio cane chiuso in auto, nemmeno per pochi minuti: l’improvviso aumento della temperatura potrebbe avere effetti molto gravi sull’animale, se non addirittura letali. Il rischio di colpo di calore è in questi casi sempre dietro l’angolo: se si dovessero presentare evidenti problemi respiratori nell’animale è fondamentale spostare il cane dalla fonte di calore e, se necessario, contattare rapidamente il proprio veterinario.