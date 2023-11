Come si portano le sopracciglia nell’autunno inverno 2023-2024

Un viso armonioso non può prescindere dal disegno e dallo stile delle sopracciglia, che giocano un ruolo importante nell’immagine complessiva di un volto per diversi motivi. Le sopracciglia ben definite e adatte alla forma del viso aiutano a delinearne i lineamenti, evidenziando l'ovale del viso. Possono anche influire sull'aspetto degli occhi e del naso. Le sopracciglia, inoltre, sono un elemento chiave nell'espressione facciale e nella comunicazione non verbale. Non va dimenticato, poi, che costituiscono un elemento che può fare differenza nel trucco del viso, mettendolo in risalto.

Tendenze

Una delle tendenze predominanti per l'autunno 2023, vista sulle passerelle, ma anche sui social come TikTok, sono le fluffy brows, dall'effetto piumato, che conferiscono uno sguardo sensuale e un immediato effetto lifting all'ovale del viso. Contrariamente ai trend del passato, le sopracciglia appaiono naturali e caratterizzate da un certo spessore, lontano dall’eccessiva sottigliezza negli anni '90 e nei primi anni 2000. Tuttavia si fa strada anche una tendenza che arriva dalla Corea e che è stata ribattezzata straight eyebrows, che hanno una forma essenziale e dritta, tendente verso l’alto, anche in questo caso con un naturale effetto di ringiovanimento del contorno occhi. Un altro trend che si è visto spesso ultimamente è quello delle sopracciglia decolorate, soprattutto nell’ambito di look originali e di trucchi che si ispirano ai mondi di alieni ed extraterrestri, magari per occasioni speciali ed eventi a tema. Questo tipo di make-up delle sopracciglia permette di mettere in primo piano una pelle impeccabile e radiosa.

Come disegnarle al meglio

Quando si cerca la forma perfetta per le sopracciglia in base alla forma del viso, è utile seguire alcune linee guida. Ovviamente è anche una questione di preferenze personali, quindi non esiste una regola universale. Ci possono però essere alcune indicazioni da tenere presente. Per cominciare, è fondamentale rispettare la forma del proprio viso. Ad esempio, se si ha un viso ovale, potrebbero andare bene le sopracciglia leggermente arcuate. Un viso tondo, invece, potrebbe essere alleggerito e sfinato da una forma arcuata e leggermente allungata. Nel caso di un viso quadrato, invece, delle sopracciglia leggermente curve potrebbero aiutare ad ammorbidire gli angoli. Un altro punto importante è seguire la linea naturale delle proprie sopracciglia per ottenere un aspetto più armonioso e adattato alla propria fisionomia. Sia per pulire le sopracciglia con una depilazione adeguata con pinzetta o filo – in alcuni casi, con ceretta, che però è sconsigliata alle pelli più sensibili e delicate – sia quando si definisce l’arcata sopraccigliare con matita o mascara ad hoc, si comincia dalla base dell'ala del naso, si alza l'arco sopra l'iride e si finisce al punto in cui l'occhio incontra l'estremità esterna del naso.

Errori da evitare

Attenzione a non depilare eccessivamente le sopracciglia, uno sbaglio che, oltre a comprometterne la forma, potrebbe rendere difficile far ricrescere i peli in seguito. Inoltre, cerca di evitare una forma irregolare o asimmetrica tra le due sopracciglia. L'arco dovrebbe essere proporzionato e non delineato troppo in alto o troppo in basso a seconda delle caratteristiche della propria zona occhi. Le tendenze del momento andrebbero seguite sempre considerando e rispettando la forma naturale del proprio viso. Potrebbe essere utile consultare un professionista del settore per un consiglio personalizzato.