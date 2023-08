Come organizzare una partenza in sicurezza in 10 mosse

Partire per andare in vacanza, dopo un anno di studio intenso o di duro lavoro, ha tutto il sapore della conquista e della libertà. Solo l’idea rallegra gli animi e dà nuove energie. Tuttavia, gli ultimi giorni pre-partenza possono essere un po’ frenetici prima di poter andare via con spensieratezza e avere la mente sgombra per nutrirsi di nuovi paesaggi e stimoli e lasciare a casa le preoccupazioni. Proprio per questo è importante considerare almeno 10 aspetti in una ipotetica lista di cose da fare prima di imbarcarsi su un aereo, salire su un treno o mettersi al volante.

Itinerario

L’ideale è rimanere elastici, flessibili di fronte a ogni variazione e imprevisto e non affrontare il viaggio come un nuovo compito scolastico o una prestazione professionale, con relativi carichi di ansia e nervosismo. Tuttavia un'accurata pianificazione delle destinazioni che vuoi visitare, con le varie attrazioni naturali e culturali imperdibili, e un elenco delle attività che intendi svolgere può essere utile a ottimizzare tempi e risorse.

Preparazione

Questo è qualcosa che puoi fare anche in viaggio direttamente, andando così a riempire le lunghe pause o attese tra una tratta e l’altra. Studia la cultura, le tradizioni, le norme sociali e le consuetudini dei luoghi che visiterai. Informati sulle leggi locali e sulle questioni legate alla sicurezza per evitare situazioni imbarazzanti o pericolose.

Alloggio

È bello darsi all’avventura e improvvisare sul momento, ma, soprattutto se parti in periodi di alta stagione, ti conviene prenotare una o più strutture dove poter passare la notte, per evitare di rimanere a spasso una volta arrivato in loco.

Assicurazioni

Valuta l’opportunità di acquistare un’assicurazione specifica per i viaggi o dei pacchetti ad hoc per proteggerti da imprevisti come cancellazioni, ritardi, smarrimento di bagagli o problemi di salute che potrebbero verificarsi nei vari spostamenti.

Vaccinazioni

In particolare se vai in mete esotiche, controlla di aver effettuato vaccinazioni o profilassi specifiche per i luoghi che andrai a visitare. Consulta il tuo medico per assicurarti di essere in buona salute e prendi con te eventuali farmaci o prescrizioni di cui potresti aver bisogno durante il viaggio.

Documenti

Cerca di avere a portata di mano il passaporto, i visti necessari, le carte di identità e le patenti di guida, se necessario. Potresti portare con te anche copie cartacee o scansioni digitali dei documenti più importanti in caso di smarrimento.

Denaro

Sarebbe opportuno portare con sé un mix di contanti e carte di credito/debito. Controlla le commissioni internazionali della tua carta di credito e avvisa la banca del tuo viaggio per evitare problemi di blocco della carta.

Bagagli

Prepara le tue valigie con gli abiti e gli oggetti necessari per il clima e le attività previste durante il viaggio, senza sovraccaricarti di roba che comunque non ti serve e ti ingombra e nient’altro. Non dimenticare i caricabatterie, adattatori elettrici e altri accessori importanti.

Casa

È importante partire sapendo che la propria abitazione è al sicuro o che hai fatto il possibile affinché sia protetta. Prima di uscire da casa, dunque, chiudi bene porte e finestre, disattiva gli elettrodomestici e, se possibile, chiedi a un vicino di fiducia di controllare la casa durante la tua assenza. Se hai modo, investi in un buon sistema di allarme e videosorveglianza e luci a sensori di movimento che possono dissuadere i malintenzionati.

Social

Sii prudente. Non condividere pubblicamente troppi dettagli di viaggio sui social media in merito alla tua assenza. Se devi avvisare via e-mail o con altri strumenti digitali qualcuno per fargli sapere che non ci sarai in un determinato periodo, puoi rimanere sul generico senza entrare troppo nei particolari.