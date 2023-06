Come fare uno scrub naturale per avere una pelle più sana

L’esfoliazione della pelle è una fase fondamentale della pulizia profonda e della cura dell’epidermide del viso e del corpo. È il passaggio centrale in una ipotetica piramide di bellezza – concepita sulla falsariga di quella alimentare dalla dermatologa statunitense Zoe Diana Draelos. Il modello, elaborato per la prima volta nel 2014 e poi aggiornato nel 2021, presenta alla base la detersione e al vertice l’idratazione.

Frequenza

Un buon prodotto esfoliante corpo naturale (per esempio a base degli acidi della frutta) è consigliato, ma non andrebbe usato più di un paio di volte a settimana, anche a seconda delle caratteristiche della propria pelle. Non bisogna esagerare anche nelle frizioni e negli sfregamenti; è per questo che gli esperti raccomandano di usare le dita anziché un panno in microfibra o un piccolo asciugamano di spugna. Lo scrub va applicato sulla pelle inumidita, per esempio per comodità anche sotto la doccia

Prima e dopo

Come già accennato, prima di applicare lo scrub bisogna detergere bene viso e corpo usando un prodotto delicato. Successivamente, invece, occorre idratare la pelle con una crema o un olio nutriente, ma anche con impacchi e maschere idratanti.

A cosa serve

Esfoliare la pelle vuol dire rigenerarla eliminando le cellule morte. Le cellule dell’epidermide tendono a rinnovarsi in modo naturale una volta al mese, ma con il passare del tempo questo processo subisce un rallentamento. Ecco perché bisogna provvedere personalmente e con costanza, con l’aiuto di rimedi naturali semplici, delicati ma efficaci.

Altri benefici

Usare un esfoliante corpo naturale, senza additivi chimici, oltre a favorire il rinnovo cellulare, in estate aiuta a mantenere uniforme l’abbronzatura. Inoltre dal momento che il prodotto deve essere applicato e poi spalmato sulla pelle con movimenti circolari, permette anche di stimolare la circolazione e ossigenare e tonificare i tessuti cellulari.

Ecologico ed economico

Uno scrub per il corpo realizzato in casa con gli ingredienti che facilmente si hanno in dispensa e in frigorifero permette di risparmiare soldi e di avere rispetto per l’ambiente evitando di acquistare prodotti industriali costosi che magari contengono microplastiche e altre sostanze inquinanti.

Elementi di base

Per prima cosa, se si vuole fare in casa un esfoliante corpo, serve del sale (grosso o fino, il secondo migliore per le pelli sensibili e delicate) o dello zucchero di canna (un po’ meno ruvido del sale). A questi si possono aggiungere frutta frullata, miele, crema di latte, yogurt o panna e qualche goccia dell’olio essenziale preferito (di solito per questo tipo di prodotti si usano lavanda, rosa, rosmarino o menta).

Pelle secca

Se si ha la pelle secca, si può fare uno scrub homemade con miele, zucchero e olio d’oliva. Dopo avere mescolato questi ingredienti, il mix che ne deriva va applicato sulle gambe, insistendo nei punti in cui la pelle è più dura e spessa, con massaggi dolci e circolari. Poi si risciacqua e si stende una buona crema idratante. Una variante può essere fatta aggiungendo a un cucchiaino di miele e uno di zucchero di canna la polpa di mezzo avocado. Per gomiti, talloni e ginocchia è anche indicata una pastella fatta di latte detergente e bicarbonato.

Pelle grassa

Se si hanno pori dilatati, conviene non usare il miele, ma preparare un mix con albume d’uovo, succo di limone e un paio di cucchiaini di zucchero di canna. Non applicate mai il prodotto in zone irritate o caratterizzate dalla presenza di brufoli e acne. Per la pelle impura e lucida vanno bene anche i fondi di caffè ammorbiditi con dell’olio vegetale o una banana schiacciata mischiata sempre con zucchero di canna.

Per tutti i tipi di pelle

Se non avete particolari problemi di pelle, potete mescolare in una ciotola qualche cucchiaio di farina di mais, altrettanti di olio d’oliva o di mandorle o un altro olio che avete in casa, a vostro piacimento, e un paio di cucchiai di miele.

Detox

Bastano una banana schiacciata, una mela frullata, il succo di un limone e un po’ di sale, ed ecco pronto un composto detossinante pieno di vitamine e minerali e dall’azione leggermente schiarente sulla pelle, che viene anche nutrita in profondità.

Levigante

Un unguento naturale che leviga la pelle e la rende più elastica può essere quello a base di farina di riso (che si può ottenere anche passando in un potente tritatutto 100 grammi di riso) e olio di mandorle dolci (a piacere, fino a ottenere la consistenza desiderata). Questo preparato aiuta anche a prevenire e ad attenuare le smagliature.

Antiossidante

Farina di cocco (o cocco grattugiato) e olio di cocco sono gli ingredienti fondamentali per ottenere uno scrub antiossidante, tonificante e antibatterico. Il composto può essere usato anche come maschera per il viso, da lasciare in posa una ventina di minuti.

Contro i peli incarniti

Sale, zucchero, polvere di caffè, olio di oliva o di mandorle, mescolati tutti insieme, permettono di ottenere una poltiglia compatta che è utile per esfoliare, ma anche trattare i punti che presentano dei peli incarniti, sotto pelle. Bastano un paio di applicazioni per vedere la differenza.

La conservazione

Lo scrub fatto in casa si conserva in barattoli di vetro per non oltre una settimana, meglio se negli scaffali del frigorifero, soprattutto d’estate. Successivamente, il prodotto tende a perdere le sue proprietà. Per la conservazione calcolate qualche giorno in meno se l’esfoliante naturale che avete preparato è a base di yogurt o altri derivati del latte.