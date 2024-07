Nail art: come decorare le unghie, le tendenze principali di luglio 2024

Entrando nel clou dell’estate, le giornate si allungano e i colori della stagione esplodono in tutta la loro vivacità. Anche le tendenze della nail art riflettono l’energia dell’atmosfera circostante con tonalità accese e brillanti, perfettamente in linea con il periodo. Parallelamente ci sono anche grandi classici intramontabili, più sobri e adatti a ogni occasione. TikTok, Instagram e altre piattaforme social offrono molte idee e mostrano i trend più gettonati dalla Gen Z, validi comunque anche per altri target.

Fluo

Nella manicure del mese di luglio predominano tinte unite decise e vitaminiche come arancio, giallo, blu cielo, rosa e verde lime. Per chi vuole osare durante le vacanze, le stesse nuance possono essere declinate in versione fluo, aggiungendo un tocco di audacia: rosa shocking, verde acido, blu elettrico e arancione mandarino. I colori fluo risaltano particolarmente su incarnati scuri, creando un contrasto che attira l’attenzione, soprattutto con una leggera abbronzatura.

Frutta

L’estate, in ambito beauty, è sinonimo di sperimentazione. Tutte le espressioni della nail art sono benvenute, dalle più semplici e raffinate alle più pop e 3D. L’importante è scegliere qualcosa che piaccia e che faccia sentire a nostro agio durante le vacanze. Tra le decorazioni più popolari per le unghie, disponibili anche sotto forma di adesivi da applicare su smalto permanente o normale – magari una base bianca lattiginosa o rosa chiaro – ci sono quelle ispirate alla frutta, in cui a farla da padrone sono soprattutto fragole, ciliegie, limoni, uva, ananas e angurie.

Mare

Un altro dei soggetti più presenti sulle unghie nel mese di luglio è il mare, declinato in tanti modi. Le sirene, affascinanti creature protagoniste di favole e miti, dominano le nail art soprattutto nelle tonalità fredde e brillanti come blu (elettrico, notte o denim), azzurro (verde acqua o carta da zucchero) e viola (dal glicine all’ultra violet), con pennellate iridescenti e riflettenti, simili alla luce che si specchia sull’acqua. Perle, gocce d’acqua e conchiglie completano il look.

Arcobaleni e tramonti

Tra le novità più popolari anche sui social c’è la French arcobaleno, che mescola tinte colorate e disegni giocosi. Accanto al tema marittimo, tra bianco e blu, spuntano anche i toni caldi dei tramonti sulla spiaggia, con sfumature arancio e rosa. Le Sunset Nails, delicate e romantiche, ma con un tocco grintoso e contemporaneo, si richiamano al make-up di tendenza come lo Spritz Summer Glow.

Pastello

Per chi desidera una manicure soft e non troppo vivace, i colori primaverili vanno bene anche per la nail art di luglio. Le unghie rosa sono sempre tra le più richieste per questa stagione, soprattutto nei toni del Barbie pink intenso e acceso, a metà tra Baby pink e fucsia. Questo colore di smalto, tra l’altro, è perfetto per esaltare l'abbronzatura, da abbinare a un finish luminoso per mettere in risalto la brillantezza del colore. Ma si possono provare anche sfumature di rosa più delicate, che spaziano dal Bubblegum al fucsia, magari in versione metallizzata.

Classici

Se si vuole andare sul sicuro, c’è sempre il bianco, elegante e raffinato, amato anche in estate. La manicure avorio o lattiginosa è ideale per chi cerca un look a tinta unita senza colori accesi, mantenendo uno stile chic e facilmente abbinabile a ogni outfit e make-up. Altro trend intramontabile e adatto in ogni stagione è quello delle unghie color nude, con smalti tenui e neutri, a metà strada tra il rosa, il crema e il beige. Un effetto interessante da provare potrebbe essere il Baby Boomer, con alcune delicate sfumature tra bianco e rosa, creato dalla nail coach Michela May. A seconda di abitudini, preferenze ed esigenze lo si può realizzare con diversi metodi come, per esempio, lo smalto normale, con quello semi-permanente e con il polygel.