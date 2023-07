Come coprire un tatuaggio: tecniche e consigli per nasconderlo e rimuoverlo

Chi decide di farsi un tatuaggio, di qualunque tipo e dimensione esso sia, deve ovviamente essere perfettamente consapevole del fatto che, in linea teorica, si tratterà di una decisione permanente: contrariamente ai famosi “trasferelli” che usano i bambini e, per esempio, alle decorazioni sulla pelle a base di hennè, non è infatti possibile liberarsi di tribali, croci, cuoricini, note musicali e chi più ne ha più ne metta una volta che il tatuatore ha completato il suo lavoro.

Purtroppo però i tatuaggi, di cui alcuni vanno letteralmente pazzi, non sono un elemento apprezzato da tutti: può infatti capitare con una certa frequenza che, per motivi di lavoro, ci venga richiesto di nasconderli, se non addirittura di non averli proprio, pena la perdita del posto di lavoro o il rifiuto ad un colloquio.

Cosa fare in questi casi? Se si fosse deciso di tatuarsi in passato è importante ricordare come non tutto sia perduto: ci sono in effetti una serie di piccoli trucchi che si possono utilizzare per coprire i tatuaggi presenti sul proprio corpo, ecco quali.

Coprire i tatuaggi: tutti i consigli utili

Va da sé che se si sceglie di fare un tatuaggio consapevoli di ciò che potrebbe succedere in futuro sarebbe buona norma selezionare un’area del corpo che tendenzialmente rimane lontana da “occhi indiscreti”. Il petto, le caviglie, il fondoschiena, l’interno coscia, sono da questo punto di vista aree che difficilmente vengono messe in bella vista sul posto di lavoro. Se invece, per motivi estetici o di espressione personale, si decidesse di tatuarsi sulle mani, sulle braccia o addirittura sul viso, la situazione cambia.

In questo caso si potrebbe dunque, per esempio, applicare sulla zona interessata una crema specifica. Ne esistono alcune in commercio che sono in grado di nascondere completamente, in modo davvero molto efficace, l’inchiostro nero che è stato utilizzato per il disegno sulla pelle (ma ovviamente vale il medesimo principio anche per quello colorato). Nei negozi specializzati e online sono a proposito facilmente reperibili dei prodotti che vengono spesso usati anche per le produzioni cinematografiche proprio con lo stesso obiettivo. L’effetto finale di questa crema color carne è estremamente naturale e impedisce dunque di far vedere il tattoo, anche in trasparenza: com’è ovvio, poiché non tutti hanno la stessa pelle, tale crema è per fortuna disponibile anche per diversi incarnati, dai più chiari ai più scuri.

Un’altra opzione molto valida è l’utilizzo di specifici prodotti di make-up, come per esempio i correttori, che dovranno in questo caso essere di una tonalità leggermente più chiara rispetto alla pelle dove andranno applicati. Il prodotto andrà sempre spalmato sulla pelle pulita e asciutta, picchiettando con una spugnetta: una volta ottenuto il risultato desiderato sarà dunque possibile usare un fondotinta del proprio incarnato. Nel caso si dovessero coprire piccoli tatuaggi di colore nero basterà applicare un prodotto più tradizionale, mentre sarà necessario un make-up più specifico in presenza di tatuaggi di grandi dimensioni e/o colorati.

Nulla vieta, ovviamente, di coprire piccoli tatuaggi con cerotti o fasciature, meglio ancora se traspiranti e del colore del proprio incarnato. Qui però è necessario capire se il gioco possa valere la candela, visto e considerato che non sarà sempre possibile applicare questa soluzione quotidianamente.

L’ultima spiaggia, infine, è rappresentata dall’operazione chirurgica, una soluzione però piuttosto estrema. Attraverso una o più sedute con il laser sarà possibile eliminare l’inchiostro dalla propria pelle in forma definitiva. Si tratta, chiaramente, di un’opzione non adatta per tutte le tasche, in particolare se fa riferimento a grandi aree della pelle che necessitano del trattamento. In aggiunta, si tratta di un’operazione piuttosto dolorosa, che potrebbe lasciare cicatrici e aloni antiestetici. A volte, in definitiva, è forse meglio puntare su un semplice paio di maniche lunghe.