Come arredare una casa in stile cozy

Lo stile cozy si riferisce ad arredamenti per interni che mira a creare un'atmosfera calda, accogliente e confortevole nella casa. Questo stile si concentra sull'uso di tessuti morbidi, colori caldi e materiali naturali per creare un ambiente rilassante e invitante. Bastano pochi oggetti e alcuni accorgimenti per rendere la propria abitazione un rifugio invitante in autunno e in inverno.

Soggiorno

Un punto focale dello stile cozy, all’interno della propria casa, è il soggiorno, dove non può mancare il divano: andrebbe scelto un modello molto morbido e spazioso, pensato per la famiglia e per le serate con gli amici. Per accentuare ulteriormente l'aspetto accogliente, si possono aggiungere cuscini e coperte. Tappeti e pouf in velluto possono dare un tocco extra di comfort. Il suggerimento, poi, è di prendere alcuni tavolini estraibili o tavolini da salotto che possono essere facilmente spostati a seconda delle esigenze. Il particolare in grado di fare la differenza? Dove possibile, un bel caminetto o una stufa a legna.

Materiali

Per i mobili, vanno bene il legno massello o grezzo, ma anche il giunco, più originale. La biancheria per la casa ideale per chi ama il cozy è quella realizzata con materiali naturali come la lana lavorata a maglia o il lino, oppure materiali piacevoli al tatto come il velluto. Altri tratti distintivi sono i rivestimenti o le coperture con materiali vegetali, che possono comparire su ante di credenze, librerie, testate dei letti, luci e poltrone. In generale il mix di materiali permette di creare un arredamento accogliente basato sull'accumulo di oggetti e mobili. Quanto alle forme, andrebbero preferite curve e linee morbide e sinuose.

Colori

La palette cromatica dello stile cozy è composta da tonalità neutre ispirate alla natura, come il bianco, il tortora, il beige e il grigio. Questi colori possono essere combinati in rivestimenti per mobili, biancheria per la casa, lenzuola, pareti e pavimenti. Per dare un tocco di vitalità a queste tonalità chiare, puoi considerare l'uso di colori intensi come il color terracotta, il verde petrolio o il verde abete. Meglio evitare, invece, i colori troppo vivaci. Sono le benvenute tutte le sfumature del mondo scandinavo, comprese le luminose tonalità pastello come il rosa pallido, il giallo paglierino, il celeste e il grigio perla.

Luci

Per ambienti rilassanti e confortevoli andrebbero messe in casa, in punti strategici, delle luci soffuse, che possano enfatizzare l'intimità e la serenità. Si possono anche aggiungere punti luce al soggiorno e usare una o due lampade da terra per una luce più precisa. Un’idea potrebbe essere quella di mettere, sopra al tavolo da pranzo, un lampadario intrecciato o in giunco. Si possono anche mettere su scaffali e mensole candele profumate, lanterne, ghirlande, facendo attenzione a posizionare tutto ciò in alto, fuori dalla portata di bambini e animali. Anche la luce naturale, comunque, è molto importante. Si possono usare tende doppie in tessuti spessi come il velluto o per tessuti più leggeri in lino, meglio ancora se si sovrappongono diversi strati e tessuti.

Profumi

Le stanze andrebbero profumate con aromi accoglienti con candele ad hoc, già ricordate, o con diffusori d'olio essenziale con fragranze rilassanti come lavanda o vaniglia. La casa andrebbe tenuta in ordine e ben organizzata.

Green

Una casa in stile cozy è completa con uno o più note di verde. Sono perfette piante ornamentali come ficus, monstera deliciosa, cactus o piante grasse di varie dimensioni, da mettere anche in vasi e contenitori in giunco o vimini. Anche i fiori secchi sono perfetti in una casa relax e cozy, grazie alle loro sfumature brune e bionde. Puoi optare per piume di pampa, erbe grasse, spighe di grano o avena: richiedono poca manutenzione e si adattano bene sia a vasi delicati in vetro che a grandi vasi.

Alcune idee su come arredare la casa in stile cozy

Con pochi mobili e oggetti accuratamente selezionati, lo stile cozy trasforma la tua casa in un luogo piacevole, caldo e accogliente. Con materiali naturali, colori delicati e arredi confortevoli, non vorrai altro che rifugiarti nell'abbraccio confortevole della tua casa!

Colori: scegli colori neutri e tonalità morbide come beige, grigio chiaro, bianco sporco e colori pastello. Questi colori contribuiscono a creare una sensazione di calma e tranquillità. Tessuti: usa tessuti morbidi e accoglienti come il cotone, la lana, la pelle e la pelliccia sintetica. Tappeti spessi, cuscini abbondanti e coperte soffici sono un must per uno stile cozy. Arredi: opta per mobili comodi e invitanti, come divani oversize, poltrone accoglienti e letti con testate imbottite. Gli arredi dovrebbero essere pensati per il comfort, senza sacrificare lo stile. Illuminazione: crea una luce soffusa e calda con l'uso di candele profumate, lampade da tavolo morbide e lanterne. Le luci soffuse contribuiscono a creare un'atmosfera accogliente. Elementi naturali: integra elementi naturali come legno grezzo, pietra e piante in casa. Questi materiali aggiungono calore e un tocco di natura all'ambiente. Accessori: aggiungi dettagli accoglienti come cuscini decorativi, plaid, quadri e fotografie di famiglia. Gli oggetti personali possono rendere l'ambiente ancora più intimo. Camino: se possibile, un camino o una stufa a legna sono perfetti per creare una sensazione di calore e comfort. Anche se non funzionano, un camino decorativo può aggiungere un tocco cozy all'ambiente. Organizzazione: mantieni la casa ordinata e ben organizzata. Il disordine può disturbare l'atmosfera cozy che stai cercando di creare. Profumo: aggiungi aromi accoglienti con candele profumate o diffusori d'olio essenziale con fragranze rilassanti come lavanda o vaniglia.

In generale, lo stile cozy è tutto orientato al comfort e al benessere. È un modo meraviglioso per trasformare la tua casa in un rifugio accogliente e invitante, ideale per rilassarti e goderti il tempo in famiglia.