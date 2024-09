Come arredare casa, la guida alle principali tendenze design per l’autunno 2024

Calore, comfort e un tocco orientale inaspettato. Sono alcuni elementi che caratterizzano le tendenze di design per l’autunno 2024, all’insegna di un mix tra tradizione, innovazione e creatività. L’arrivo dei primi freddi e il foliage rappresentano il momento ideale per rinnovare la propria casa seguendo le ultime tendenze stagionali, puntando su comfort, stile e natura.

Piccoli cambiamenti

Ristrutturare l’ambiente in cui si vive non è solo una questione pratica, ma costituisce anche l'opportunità di trasformare il proprio spazio in un rifugio accogliente dopo una lunga giornata. Bastano piccoli interventi, semplici, ma oculati, per rinnovare l’atmosfera: a volte è sufficiente una lampada particolare o un plaid morbido e avvolgente. Giocare sapientemente con colori, materiali, forme e texture – attingendo anche dall’ambiente – può fare la differenza, con il minimo sforzo e a basso costo.

Estetica giapponese e casa zen

Il concetto di casa zen e l’estetica giapponese continuano a guadagnare popolarità. Queste tendenze si concentrano su ambienti che promuovono tranquillità e relax, caratterizzati da linee pulite, decorazioni essenziali e materiali naturali. L’abitazione diventa un luogo di connessione tra Oriente e Occidente, reinterpretata in chiave moderna e contemporanea.

Materiali naturali

L’autunno 2024 si concentra sull’esperienza sensoriale, con materiali tattili come cotone pesante, lino e lana. Texture come la lana e il legno grezzo vengono utilizzate in mobili e accessori per creare un aspetto ricco e stratificato. Elementi strutturati, come vasi smerlati e tessuti plissettati, aggiungono interesse visivo e profondità, rendendo gli spazi più dinamici. La connessione con la natura è fondamentale: la presenza di fiori e piante di stagione diventa imprescindibile.

Toni della terra

Per questa stagione, il design e la moda si orientano verso sfumature calde e terrose. Non è necessario stravolgere l'arredamento esistente; basta aggiungere alcuni dettagli ben scelti per creare un’atmosfera accogliente. In generale la palette cromatica è calda e avvolgente, con colori come il ruggine, il verde sottobosco, il giallo burro, la cannella, la noce moscata, l’avena e il cioccolato, ma anche il verde muschio, il verde kaki, il terracotta.

Sono tutte tinte ideali per coperte, tappeti e cuscini, per trasformare il salotto in un angolo di relax. Se si preferisce un tocco più audace e lussuoso, si può osare con il rosso rubino, il blu notte, l’oro e il viola intenso.

Vintage

Secondo l’interior designer Naomi Astley Clarke, i pezzi di design vintage e di seconda mano, sempre più apprezzati dai clienti, infondono calore negli ambienti e aggiungono un tocco di storia e cultura. L’autunno 2024, in particolare, nell’ambito dell’arredamento di interni, celebra il ritorno dell’estetica retrò, soprattutto quella degli anni ’70, con motivi geometrici audaci e mobili particolari, dalle forme sinuose, dal sapore nostalgico. Il trucco per personalizzare al massimo il proprio ambiente domestico, con equilibrio e armonia, è mixare elementi del passato con quelli più contemporanei.

Tavolino da caffè

Per accogliere gli ospiti con stile, si può creare un piccolo set autunnale sul tavolino del soggiorno o dell’open space: si possono mettere candele, vasi con foliage, libri a tema e ciotole che richiamano la natura.

Angolo lettura

Con le prime piogge, nasce il desiderio di rifugiarsi con un buon libro, magari seduti su una poltrona vicino a un camino o su un divano avvolgente. Largo a plaid caldi e avvolgenti e cuscini in texture morbide e vellutate, che richiamino le tonalità di stagione, per creare un’atmosfera intensa.

La zucca

Oltre a deliziosi piatti da preparare, le zucche possono diventare elementi décor perfetti. Le loro forme morbide, tonde e panciute sono ideali per abbellire il divano, decorare mensole o allestire tavole per pranzi e cene autunnali.