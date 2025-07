Coma_Cose, matrimonio in bilico? Il presunto flirt di ‘California’

Roma, 2 luglio 2025 – Tra i Coma_Cose è crisi? Nessun problema artistico, s’intende, ma sentimentale dopo uno ‘scatto incriminato’. Al momento, non c’è nessuna conferma ufficiale, ma il tam tam sui social fa già rabbrividire i fan. Ecco cosa sappiamo.

Francesca in spiaggia con un altro uomo?

Secondo un’indiscrezione lanciata da “La Terribile” del gossip, Deianira Marzano, “California” - o meglio Francesca - sarebbe stata avvisata in una spiaggia ligure insieme ad un altro uomo, in atteggiamenti intimi. “Ieri ho visto la cantante dei Coma Cose che baciava un altro uomo che non era suo marito in spiaggia in Liguria. E si baciava con uno che ha chiamato 'Roby'". Questo è il testo del messaggio che accompagna una foto.

Non sarebbe il primo momento di fragilità della coppia

Una volta, Francesca ha detto: “non ci siamo mai veramente lasciati, ma ogni tanto abbiamo bisogno di stare per conto nostro”. Ma facciamo un passo indietro: il loro legame non è solo artistico ma anche sentimentale: si sono conosciuti, innamorati e hanno iniziato a fare musica insieme. Il progetto ‘Coma_Cose’ nasce nel 2016, quando Fausto e Francesca si conoscono lavorando in un negozio di borse a Milano. Fausto aveva già una carriera musicale alle spalle mentre Francesca veniva da esperienze nel mondo del DJing. Nel 2021 partecipano al Festival di Sanremo con il brano “Fiamme negli occhi”, una vera e propria dichiarazione d’amore reciproca. Non sarebbe la prima crisi tra i due dal momento che la loro canzone “L’Addio”, presentata a Sanremo 2023, racconta proprio di un momento di fragilità della coppia. Ora, però, sembra che il loro matrimonio, celebrato nel 2024, possa essere in crisi. Almeno stando a queste indiscrezioni. Nel 2025, il gruppo ha pubblicato il suo ultimo album ‘Vita fusa’ che contiene la celebre hit ‘Cuoricini’ e non solo.