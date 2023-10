“Coltello: meditazioni su un tentato omicidio“. Rushdie pubblica il memoir del suo agguato

Gravemente ferito l’anno scorso, Salman Rushdie, 76 anni, indiano colpito dalla fatwa iraniana, scriverà un memoir sull’agguato a causa del quale ha perso la vista di un occhio. Knife: Meditations After an Attempted Murder (Coltello: Meditazioni su un tentato omicidio) uscirà il 16 aprile 2024, in Italia Mondadori.