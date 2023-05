Estate 2023, i colori più amati nella moda

L’estate, si sa, è la stagione più colorata di tutte, in cui la natura si manifesta al culmine della sua bellezza in un’esplosione di sfumature cromatiche e olfattive. Queste caratteristiche si ritrovano anche in altri settori in cui la creatività la fa da padrone, come nel fashion e nel design. Al centro dei colori moda estate 2023 c’è il colore dell’anno, il Viva Magenta, decretato da Pantone e visto sulle passerelle dei grandi marchi. Ma c’è spazio anche per toni più delicati e romantici e nuance pop e vitaminiche. A ciascuno il suo!

Viva Magenta

Occupa un posto speciale tra i colori della moda dell’estate 2023 il Viva Magenta, eletto Colour of the Year dall’istituto statunitense Pantone, punto di riferimento mondiale in campo cromatico. In questo caso si parla di un rosso carminio o cremisi, non troppo caldo né troppo freddo, in equilibrio. Piace anche per l’abbigliamento e gli accessori estivi perché, come hanno fatto notare gli stessi coloristi di Pantone, è un colore assertivo, ma non aggressivo, intenso e brillante, deciso e morbido allo stesso tempo. È un colore sensuale e pieno di energia, che celebra la vita, il desiderio ed esprime grinta e determinazione, con grazia. Lo si può abbinare al bianco, ma anche al grigio e al celeste.

Rosso

Anche declinato in altre sfumature e con differenti gradazioni rispetto al Viva Magenta, il rosso è comunque un colore cardine della stagione e un protagonista della moda dell’estate 2023: non mancano costumi, kaftani, capi e accessori che ricordano i papaveri, le ciliegie, i pomodori, l’anguria.

Neutri

In estate il nero – purché su tessuti freschi e leggeri – è comunque sempre molto presente e risolve tanti abbinamenti. Ma se si vuole andare oltre i canonici black & white, comunque sempre attuali ed eleganti, tra i colori alla moda nell’estate 2023 i toni neutri del rosa cipria, del nude, del crema, del caramello, della sabbia. Se si preferiscono nuance più scure, castagna, nocciola e cioccolato, magari accostate a una tinta chiara, fanno la loro figura.

Grigio

Un discorso a parte merita il grigio, che troviamo tanto nella forma mat del grigio perla, tanto in quella metallizzata e scintillante dell’argento. È perfetto per le sere d’estate, oltre che per le cerimonie, e ricorda gli anni ’70 e gli ’80. Per vivacizzarlo, può essere abbinato ad altre tonalità basiche come il bianco e il nero, ma anche al rosa e al glicine o, per essere in linea con le tendenze della stagione, al Viva Magenta.

Rosa

Con l’uscita estiva al cinema di ‘Barbie’ con Margot Robbie, anche l’estate si colora della tinta per eccellenza legata alla bambola più famosa del mondo. È declinata in varie sfumature, da quella più romantica e tenera del rosa baby a quella più calda del pesca. Per chi ama il vintage e le atmosfere d’altri tempi, soprattutto se si pensa a nuvole di stoffe e tessuti, sono particolari anche il rosa Crystal o il Vanilla Cream. Accostati a bianco, beige e viola o i nude, i vari toni del rosa alleggeriscono e aggiungono brio e freschezza.

Azzurro

Una delle tonalità più amate e sfoggiate nella stagione primavera/estate, anche per questa annata, è l’azzurro polvere o carta da zucchero, tenui e delicati, elegante con bianco (panna, avorio), beige, sabbia, grigio, ideale anche per le cerimonie (in questo caso si può dare una nota più particolare in abbinamento a oro o argento).

Blu

I colori del mare e del cielo, con un tocco contemporaneo, sono riproposti nel cosiddetto Blu Avatar o Klein. Si tratta, cioè, di un blu accattivante, intenso e acceso, avveniristico. Nel primo caso, infatti, si richiama nel nome alla saga cinematografica di James Cameron e al recente sequel ‘La via dell’acqua’. La seconda denominazione fa riferimento all’artista Yves Klein e alle sue opere, caratterizzate da questa nuance piena di energia e di glamour, immateriale e corposo allo stesso tempo.

Verde

Anche in questo caso è la natura a essere protagonista, con un inevitabile richiamo ai prati d’alta quota agli smeraldi, luminosi e brillanti, ma anche alle tavole e ai piatti estivi, virando su note acide ed esotiche tipiche del lime e dell’avocado. Questi verdi sono perfetti se usati in abbinamento ad accessori scuri, neri, marroni o viola, o anche al giallo e alle sue sfumature chiare e paglierine descritte di seguito.

Giallo

Già da qualche stagione tra i colori estivi spopola il giallo limone o, di qualche tono più chiaro, il cosiddetto giallo burro. In entrambi i casi ci si richiama ai colori del sole e dei campi di grano, perfetto per il giorno, soprattutto se viene abbinato al bianco panna, al beige, ma anche al verde salvia o al rosa e al violetto non troppo scuro.

Arancione

Un’altra nuance vitaminica immancabile tra i colori della moda estate 2023 è l’arancione dei mandarini e delle clementine. Oltre che ai toni neutri, che permettono di andare sul sicuro, se si vuole osare un po’ di più si può abbinare al fucsia o al blu mare o elettrico.

Viola

Anche in questo caso vengono proposti due poli, a seconda dell’effetto che si vuole dare e degli accostamenti che si preferiscono: si spazia, infatti, dall’ametista, simbolo di forza e potere, al lilla romantico e retrò del “Very Pery”, che ricorda i campi di glicine e lavanda della Provenza. Se il viola, in questa gamma cromatica, colora tessuti preziosi come il taffetà, il raso, il tulle, il duchesse, la seta, l’effetto è sofisticato e di classe.

Marrone

Dopo essere rimasto in soffitta o in fondo all’armadio per qualche stagione, torna da protagonista anche il marrone, in estate proposto soprattutto nei colori caldi della terra e del cuoio, dalle sfumature più chiare a quelle più scure, purché vivide, viniliche e glitterate, perfette per le vacanze e le sere spensierate all’aperto o per qualche cerimonia. Basta dosare gli accostamenti cromatici optando per bianco, giallo, arancione o l’immancabile rosso.