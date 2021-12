Il colore Pantone del 2022 è il Very Peri e rappresenta il coraggio della creatività, la voglia di osare e l’inventiva personale. Il suo numero identificativo è il 17-3938: un particolare blu pervinca (prende il nome dall’omonimo fiore), influenzato dal sottotono del rosso e del viola.

Un colore Pantone tutto nuovo

Per la prima volta nella storia, quello scelto dall’istituto Pantone come “Color of the Year” è una tonalità completamente nuova. Non si tratta infatti di una sfumatura già esistente e associata al nuovo anno, com’era accaduto fino ad ora, ma di una novità creata appositamente per il 2022. La decisione è stata presa in funzione del periodo storico particolare, come racconta l’Istituto Pantone nella sua nota di presentazione del Very Peri. In un’epoca di continue trasformazioni e in cui tutto cambia repentinamente, anche il colore aveva bisogno, evidentemente, di una spinta innovativa.

Il contatto con la digitalizzazione

Very Peri – colore Pantone 2022 - racconta, inoltre, la volontà di coniugare tradizione e innovazione, vita reale e vita digitale. “È una rappresentazione dello zeitgeist globale del momento e della transizione – si legge sul sito ufficiale dell’Istituto - che stiamo attraversando. Mentre emergiamo da un intenso periodo di isolamento, le nostre nozioni e i nostri stili di vita stanno cambiando e le nostre vite reali e digitali si sono fuse in modi nuovi”. “Very Peri – spiegano da Pantone - illustra la fusione della vita moderna e come le tendenze cromatiche nel mondo digitale si manifestano nel mondo fisico e viceversa”.

Le caratteristiche del Very Peri

Questa volontà di fondere passato, presente e futuro si riflette, ovviamente, anche nelle sfumature scelte. La famiglia del blu, utilizzata come base di partenza, rappresenta infatti la sicurezza, la comfort zone conosciuta. Il colore del 2022 è però un pervinca influenzato anche dai toni del rosso e del viola, che descrivono la spinta verso il futuro e verso il mondo digitalizzato. Un plus che nell’epoca contemporanea è pienamente parte delle vite di ognuno.