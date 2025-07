Cold case risolto dopo 58 anni: trovato l’assassino di Louisa Dunne, andrà in carcere a 92 anni

Roma, 1 luglio 2025 – Ryland Headley, 92 anni, è stato condannato perché ritenuto colpevole dello stupro e dell’omicidio di Louisa Dunne, vedova 75enne uccisa nella sua casa di Bristol nel giugno del 1967. Si tratta del cold case più longevo mai risolto nella storia giudiziaria britannica. Vediamo cosa era successo.

L’assassino incastrato dal Dna

Il corpo della donna fu trovato dai vicini nella sua abitazione. Nessun segno di effrazione o lotta violenta, ma fu accertato che Dunne era stata strangolata con una sciarpa. Alcune urla furono udite poche ore prima del ritrovamento. Per oltre cinquant’anni il caso rimase senza colpevole, fino a quando la polizia di Avon e Somerset ha riesaminato i reperti originali alla luce delle moderne tecniche di analisi del Dna. Proprio il test eseguito su una gonna della vittima ha permesso di identificare Headley come autore dell’aggressione: il suo profilo genetico era stato inserito nel database nel 2012, in seguito a un reato non collegato.

“Crimine irrisolto per 58 anni”

Ex ferroviere, all’epoca del delitto Headley viveva con la moglie a poco più di 2 chilometri dalla scena del crimine, ma al di fuori della zona dove la polizia aveva richiesto le impronte digitali agli uomini del quartiere. La sua non fu mai acquisita fino ad ora e la comparazione con un’impronta lasciata su una finestra della casa di Dunne ha confermato definitivamente il legame. Già condannato nel 1977 per lo stupro di due donne anziane, Headley ha negato ogni responsabilità nell’omicidio Dunne. Ma la giuria della Corte di Bristol lo ha dichiarato colpevole dopo quasi dieci ore di camera di consiglio: colpevole di omicidio con verdetto di maggioranza, e unanimemente colpevole di stupro.

“Per 58 anni, questo orribile crimine è rimasto irrisolto e Ryland Headley, l'uomo che ora sappiamo essere responsabile, è sfuggito alla giustizia”, ha detto il procuratore Charlotte Ream. Intanto la polizia sta verificando se l’uomo possa essere collegato ad altri crimini irrisolti avvenuti tra gli anni ‘60 e ‘70.