Colazione alle Bahamas. Gratis a casa dei residenti

di Laura De BenedettiBahamas. Il luogo evoca subito paesaggi caraibici, spiagge con le palme, acque cristalline con tutte le sfumature d’azzurro e di blu tra cielo e mare. Ma andando appena più in profondità è possibile scoprire l’anima della popolazione locale, gioiosa ed ospitale: vale davvero la pena fare un viaggio in questo arcipelago, ad un’ora di aereo da Miami e da Cuba, per conoscerla. Nel 1975, a soli due anni dall’indipendenza conquistata dalla Gran Bretagna, i bahamensi, infatti, hanno dato il via al programma People to People (P2P) aprendo letteralmente le loro case ai turisti, e invitandoli (gratis) a colazione. Una formula così arricchente, tanto per gli isolani quanto per i viaggiatori, che 50 anni dopo è stata celebrata con un evento speciale, Hearts and Harmony, il 24 settembre 2025, presso la Casa del Governo a Nassau, la capitale, tra narrazione, danza e musica trascinanti, come quella della ‘marching band’ della Royal Bahamas Police Force o il Jankanoo con tamburi e abiti tradizionali.

La tavola, specie quando è informale, e il cibo, mettono sempre in comunicazione le persone. Il programma, molto distante dal lusso stereotipato dei grandi alberghi, va ben oltre la tipica esperienza turistica, offrendo ai visitatori uno sguardo autentico sulla vita alle Bahamas. Solo nel 2024 oltre 10.000 viaggiatori hanno partecipato, con oltre l’85% degli ambasciatori locali (oltre 800), tutti volontari, che è rimasto in contatto con i propri ospiti anche dopo il viaggio, creando scambi culturali significativi e amicizie durature. Il programma, sostenuto dal Governo, si avvale di piccole imprese e fornitori locali, promuovendo una microeconomia in nove isole, tra cui Nassau, Exuma, Eleuthera e Abacos.

"Sono un’orgogliosa ambasciatrice di P2P – spiega Anthia Butler, che è stata cerimoniera all’evento – un programma straordinario e gratuito, perché siamo tutti volontari. Basta visitare il sito web bahamas.com e cliccare sull’icona People to people per iscriversi e vivere un’esperienza bahamense autentica". "Questa iniziativa arricchisce i viaggiatori attraverso un autentico scambio culturale e dà potere ai bahamensi, sostiene il turismo sostenibile e preserva il cuore del nostro patrimonio" sottolinea Bernadette Bastian, Coordinatrice del Programma. Offrendo la colazione nella sua casa nei sobborghi di Nassau, Beverly Archer, ha invece ricordato sua mamma, la prima ambasciatrice del P2P, 50 anni fa, segno di una tradizione di ospitalità che si tramanda attraverso le generazioni.

Il programma P2P, conduce, ha detto Chester Cooper, vice Primo Ministro e Ministro del Turismo: "in luoghi che non si possono trovare con un Gps. Le guide turistiche sono sostituite da nonne, parenti e amici, anche per accompagnare gli ospiti, che ascoltano storie su come viviamo, lavoriamo e ci divertiamo, nel proprio luogo di ritrovo preferito in città, o nel piccolo negozio di quartiere.

Non importa quanto ci dedichiamo ai media digitali e al marketing, non importa quanto ci vantiamo del sito Bahamas.com, di come utilizziamo l’intelligenza artificiale, la tecnologia e la maggior parte delle esperienze nella nostra offerta turistica. Le persone saranno sempre incentrate sulle persone. Non c’è da stupirsi che questo programma abbia resistito alla prova del tempo".