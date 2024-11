Coincasa è magia. Si accendono le emozioni di Natale

Coincasa presenta le due collezioni Natale 2024. Da un lato la parola d’ordine è Less is more. Uno stile minimal, semplice e raffinato, caratterizzato da linee pulite ed eleganti che però esprimono lo spirito del Natale. Coincasa non vuole rinunciare alla magia natalizia, ma la reinterpreta in una chiave più chic e sobria che conferisce personalità all’ambiente domestico. Ecco allora un piccolo albero e una sfera gioiello con un augurio dorato che illuminano angoli dai toni neutri, e ancora una tovaglia bianca di lino, un fine decoro sul piatto, un segnaposto o un ricamo che firmano con classe l’accoglienza a tavola. È un Natale capace di stupire grazie alla bellezza dei dettagli e dei piccoli gesti. Dall’altro lato il mantra è more is more: una collezione massimalista che celebra le Festività con la ricchezza dei dettagli, colori e contrasti.

Gli alberi con sfere, fiocchi e campanelle, i piatti abbelliti con decorazioni che richiamano la classica iconografia natalizia: renne, vischio e l’intramontabile Babbo Natale. I colori della tradizione sposano elementi dorati al fine di dare vita a un’atmosfera lussuosa e sfavillante. Il massimalismo veste le decorazioni di cristalli e pietre preziose, le tavole di ricami eleganti. Un Natale scintillante definito da un mix and match di grande impatto visivo. La nuova collezione per le festività di Coincasa è un ricca di spunti adatti alle esigenze e ai gusti di ogni cliente, in perfetto equilibrio tra la semplicità e la ricercatezza massima.

Mirko Di Meo