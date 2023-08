Code e caos a Galatina, fan infuriati Sangiorgi si scusa via social

Prima ore di coda in auto per raggiungere le aree di sosta, poi un lungo percorso al buio, a piedi per raggiungere l’aeroporto: esplode sui social il caso dei problemi organizzativi del concerto che i Negramaro hanno tenuto sabato a Galatina, Lecce, di fronte a 35mila fan per celebrare i loro 20 anni di carriera.

Per colpa del caos delle code c’è chi ha rinunciato al concerto pur avendo il biglietto acquistato da mesi, chi si è perso metà dello spettacolo e chi è giunto solo per i saluti finali. Dinnanzi alle tante proteste del pubblico, ieri il leader della band Giuliano Sangiorgi (foto) ha postato le sue scuse sui social: "Sono profondamente triste per quello che è successo, ma fiducioso che possiate comprendere tutto il nostro amore", ha detto in un video. "Purtroppo, abbiamo saputo dei problemi. Io in prima persona sono stato coinvolto: mia madre e i parenti per i quali avevo preso un pulmino sono arrivati quasi a metà concerto. I nostri collaboratori hanno fatto di tutto per rendere agibile un posto dove non si sono mai fatti i concerti, come l’aeroporto di Galatina". I disagi si sono verificati per motivi organizzativi "che non sono dipesi da noi" e "sono successe cose che non dovranno mai più succedere".