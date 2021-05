Paese che vai, cocktail che bevi. Una ricerca commissionata da Funkin Cocktails ha indagato sui drink più amati del pianeta e sui preferiti nazione per nazione, in base alle ricerche su Google per la combinazione "nome del cocktail" più "ricetta".



Trionfatore assoluto il Margarita, primo in trenta paesi, che con la sua freschezza a base di tequila mette d'accordo tutti i continenti: è primo negli Stati Uniti, in Canada, Messico, Argentina, in molti paesi europei (Francia, Spagna, Regno Unito, Germania…), e poi in Vietnam, Giappone, Australia e Nuova Zelanda.



Va fortissimo anche il Mojito, il più cercato in 25 paesi. Tira soprattutto in Europa: in Islanda, in tutta la Scandinavia, nei Paesi Bassi, in Austria e in Polonia, ad esempio, e in Italia, dove ormai da anni è un classico che unisce il popolo dell'aperitivo dai Navigli di Milano fino alle spiagge del Salento. Lo ritroviamo poi in cima alle preferenze anche in Thailandia, nello Sri Lanka e a Taiwan.



A ruota segue il White Russian, 18 paesi con distribuzione a macchia di leopardo: fra gli altri Venezuela, Paraguay, Algeria, Camerun, Oman, Cambogia. A pari merito a quota 18 ecco il Pornstar Martini, poco frequentato alle nostre latitudini ma amatissimo in India, Russia, Filippine e Indonesia. Discreta diffusione per Sangria (7 paesi) e Piña Colada (6 paesi fra cui Giamaica e Repubblica Ceca). Fra i più curiosi, il Sidecar, che per qualche oscura contingenza storica è il più popolare in Angola.



Infine, ci sono alcuni cocktail che figurano nella top 10 relativa al volume totale delle ricerche, senza però conquistare la preferenza assoluta in nessun paese: l'Old Fashion, il Bloody Mary e il Martini. Qui potete vedere la mappa interattiva globale dei drink più amati.

