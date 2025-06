Colpi proibiti a Cobra Kai. Morso a sorpresa: cosa è successo fuori dal set

Alta tensione durante il ‘Washington State Summer Con’, dove l’attrice Alicia Hannah-Kim, nota per il ruolo di Kim Da-Eun nella serie Cobra Kai, ha sporto denuncia alla polizia contro il collega Martin Kove (che interpreta John Kreese nella saga The Karate Kid e nella serie tv), accusandolo di averla morsa al braccio durante un incontro tra fan. Scopriamo cosa è successo.

L’aggressione con un morso del ‘maestro John Kreese’

Secondo quanto riportato da TheWrap, la polizia è intervenuta dopo che Hannah-Kim ha denunciato l’aggressione avvenuta nell’area VIP dell’evento. Nonostante abbia deciso di non procedere con accuse formali, l’attrice ha riportato un evidente segno del morso e lividi sull’arto. Kove, 78 anni, è stato allontanato dalla convention e non ha più fatto ritorno. Nel rapporto della polizia, l’attrice ha raccontato di essersi avvicinata a Kove per salutarlo. Dopo avergli toccato la spalla, l’attore avrebbe improvvisamente afferrato il suo braccio e lo avrebbe morso così forte da sfiorare la fuoriuscita di sangue, provocandole un grido di dolore. Sempre secondo la ricostruzione, dopo il morso, Kove avrebbe iniziato a baciare la zona colpita.

La giustificazione di Martin Kove e la denuncia

La situazione è precipitata quando lei ha avvisato il marito, l’attore Sebastian Roché, e il responsabile dell’evento, che hanno poi affrontato Kove. La risposta dell’attore sarebbe stata rabbiosa, sostenendo di non aver fatto nulla di male e che si trattava di uno scherzo, giustificandosi con il fatto che “sul set giocano spesso a combattere”. La donna ha comunque chiesto che venisse redatto un verbale, nel caso simili comportamenti si ripetano. La direzione dell’evento ha infine chiesto a Kove di lasciare la manifestazione “a causa del suo comportamento”. Netflix, che ha trasmesso l’ultima stagione di Cobra Kai lo scorso febbraio, non ha rilasciato commenti ufficiali sull’accaduto. Hannah-Kim e Kove avevano condiviso diverse scene nelle ultime stagioni della serie, dove i loro personaggi collaboravano nell’insegnamento del karate tradizionale.