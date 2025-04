Coachella 2025: la guida al festival musicale più iconico

È arrivata la stagione del Coachella, uno dei festival musicali più conosciuti al mondo che si svolge nel cuore del deserto statunitense. Artisti internazionali, ospiti provenienti da tutto il mondo, moltissimi vip (anche nel pubblico) e divertimento assicurato sono all’ordine del giorno per quella che è una delle manifestazioni musicali più iconiche di sempre.

La storia del Coachella

Il Festival ideato nel 1999 serviva a rilanciare la musica alternative e rock. Negli anni, però, l'evento ha incluso generi come la musica elettronica e il pop e sempre più spesso le star di alto livello (Paul McCartney, Blink182, Beyoncè, Prince, The Weeknd, Kanye West, Billie Eilish, Ariana Grande, Justin Bieber, Radiohead solo per citare qualche nome) hanno scelto di prendere parte alla manifestazione.

Dove e quando si svolgerà

Il Coachella Valley Music and Arts Festival si svolge ogni anno sui campi dell'Empire Polo Club di Indio, nella Coachella Valley del deserto del Colorado, in California.

Lo spazio che accoglie la kermesse è all’aperto e molto spazioso, pronto ad accogliere migliaia di persone. La location è facilmente raggiungibile da Los Angeles.

Solitamente il Festival si tiene in un weekend di aprile ma è capitato in diverse edizioni che la manifestazione si allungasse a più di tre giorni. Per il 2025 i fine-settimana di spettacolo saranno due: dall’11 al 13 aprile e dal 18 al 20 aprile.

I palchi

I palchi del Coachella sono otto in totale: due principali e sei più piccoli.

Il Coachella Stage è il palco principale: il più grande, dove si esibiscono gli headliner (cioè gli artisti più ‘importanti’ di ogni singola giornata).

L’Outdoor Theatre è leggermente più piccolo del Coachella Stage e si trova molto vicino ad esso.

Ci sono poi le cinque ‘tende’ dove solitamente si può ballare oltre ad ascoltare musica. La principale e la Sahara Tent, dedicata principalmente all’EDM. La Sonora Tent e la Yuma Tent, entrambe con l’aria condizionata, sono dedicate rispettivamente alla musica rock e a quella house. Le ultime due tende sono la Gobi e la Mojave, che non hanno una caratterizzazione musicale stretta.

Dal 2024 è stato aggiunto il palco Quasar dove si assiste ai dj-set. Per il 2025 è stato annunciato anche il Red Bull Mirage, uno spazio di circa 120 mq in cui rilassarsi tra bar e aree relax proprio accanto al Quasar. Alcune zone di questa area saranno, però, riservate agli artisti e agli ospiti vip.

Gli ospiti più attesi

Gli headliner di quest’anno sono Lady Gaga (venerdì 11 e 18 aprile); i Green Day (sabato 12 e 19 aprile) e Post Malone (domenica 13 e 20 aprile). Nelle giornate di sabato 12 e 19 aprile è anche previsto lo show di Travis Scott, che chiuderà gli spettacoli con un’esperienza diversa da tutte le altre che hanno caratterizzato la sua presenza al Festival in passato: il ‘Travis Scott Designs the Desert’, su cui c’è ancora molto riserbo.

Gli spettacoli dei due weekend saranno tendenzialmente uguali ma il bello del Coachella è anche la sua imprevedibilità: potrebbero esserci sorprese non previste in alcune delle giornate.

Tra gli altri ospiti attesi ci sono Missy Elliott, Benson Boone (nei venerdì); Charli xcx Weezer (nei sabato, Ed Sheeran (solo sabato 19) e Meghan Thee Stallion (nelle domeniche).

Come acquistare i biglietti

I biglietti per accedere al Festival sono acquistabili online sul sito ufficiale dell’evento. I prezzi variano di anno in anno e a seconda della tipologia di ticket che si sceglie di comprare.

Nel 2025 i biglietti standard partono da 600 dollari e quelli vip costano circa 1.400. Attualmente sono disponibili solo i biglietti per il secondo dei due weekend della kermesse.

Come vedere gli eventi dall’Italia

Alcuni dei concerti (ma non gli eventi collaterali e i dj set) sono anche visibili sul canale YouTube ufficiale del Festival. Lo show parte dalle prime ore del mattino (le 9 del Coachella sono le 18 italiane) e prosegue fino a notte fonda.