Club Italiano Delorean. Raduno dei collezionisti a Villa Beretta Magnaghi

Arriva la proroga della mostra per tutti i weekend di novembre. Non solo: domani, a partire dalle ore 11 è in programma il raduno del Club Italiano Delorean. Ma facciamo un passo indietro. Infinity Events, in collaborazione con Ritorno al Futuro Italia APS, presenta per tutti i weekend fino a fine novembre (data ulteriormente prorogata) a Villa Beretta Magnaghi a Marcallo con Casone (MI) Back in time - The Exhibition, l’esposizione mondiale della collezione del film Ritorno al futuro.

La mostra organizzata in occasione del 40° anniversario dell’uscita del primo film del 1985, espone le intere collezioni private del Back To The Future Museum per un viaggio indimenticabile nel tempo. Grazie alla collaborazione con il gruppo Outatime Italia, la mostra sostiene il Team Fox, l’associazione per la ricerca sul Parkinson fondata da Michael J. Fox. Una parte del ricavato dell’evento sarà infatti devoluta all’associazione e i visitatori hanno la possibilità di effettuare una donazione in loco. I nuovi orari sono: tutti i sabati e domeniche dalle ore 10 alle ore 18.30. Biglietti acquistabili su FEVER.