’Clown&Clown’. Spettacoli, eventi, contest e premiazioni

Proseguono gli appuntamenti con ’Clown&Clown’, Festival Internazionale di Clownerie e Clown-terapia a Monte San Giusto che accoglie numerosi artisti, operatori del sociale e spettatori di ogni età. Tra le iniziative, questa sera al Pala Coface Cirkus in scena il ClownFactor: un contest riservato ai talenti emergenti delle arti circensi e della clownerie che vedrà sfidarsi sei artisti e compagnie per l’accesso al Premio Takimiri, in programma domani alle 15.

Il Festival proseguirà questo week-end con il suo momento clou: due giornate dense di spettacoli, performance, incontri e grandi eventi di piazza che vedranno protagonisti alcuni tra i più importanti artisti della scena clownesca e circense contemporanea, oltre ad attesissimi ospiti d’onore. Un’esplosione di emozioni che terminerà con ’Rimbalzi di gioia… in un abbraccio che vale’, grande spettacolo ricco di artisti e sorprese che culminerà con l’emozionante mare di palloncini colorati che rimbalzerà sopra la piazza suscitando come sempre grande emozione.

Durante lo spettacolo verrà conferito il Premio ’Clown nel Cuore’ 2025 a Luca Trapanese, “attivista, scrittore e assessore a Napoli - si spiega - , noto in tutta Italia per la sua storia di amore e coraggio insieme alla figlia Alba“.