Clinica Cappellin La prima benefit odontoiatrica in Italia è a Torino

di Michela Piccini

Riabilitare i pazienti a ritrovare il sorriso grazie a protesi innovative, specialisti verticali su specifiche branche dell’odontoiatria e tecniche che uniscono innovazione e tecnologie avanzate per la cura dei denti. Ma anche sensibilizzare i pazienti sui danni che possono causare gli allineatori dentali fai-da-te. Il settore dell’ortodonzia allarga il campo e trasforma la cura al paziente in un vero processo di cultura dell’igiene e della sicurezza dentale, per raggiungere fini sociali e andare oltre il profitto.

É lo scopo di società come la Clinica dentale Cappellin, prima benefit odontoiatrica in Italia guidata dal professor Mario R. Cappellin (foto), che ha inaugurato da poco a Torino una sede, con 8 unità operative su 500 metri quadri. Oltre 60 professionisti che lavorano da oltre 12 anni nella sede di Pinerolo (Torino), a differenza di una normale società a fine di lucro la Clinica Cappellin ha come scopo il benessere di chi ne fa parte e ne riceve i servizi. Per questo la filosofia aziendale è caratterizzata da investimenti costanti per far crescere le risorse umane con corsi di alta formazione specializzata, l’utilizzo di tecnologie innovative e quello di tecniche avanzate come sale operative dotate di attrezzature di ultima generazione. "Offriamo ai nostri pazienti solo le cure che vorremmo nella nostra bocca – dice il professor Cappellin –: abbiamo sviluppato una realtà dove ognuno si dedica a una specifica branca dell’Odontoiatria, per offrire il massimo livello di specializzazione tecnica e innovazione tecnologica".