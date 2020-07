Le ondate di calore sono sempre più frequenti, non lo dice solo la nostra esperienza ma anche la scienza. La prima valutazione globale a livello mondiale delle ondate di calore, pubblicata dall’ARC Center of Excellence for Climate Extremes, dimostra che in quasi ogni parte del mondo le folate di calore sono aumentate in frequenza e durata dagli anni '50 ai giorni nostri. Sul Mediterraneo e in Russia i dati peggiori.



Il riscaldamento globale avanza inesorabile

Sempre più caldo, sempre più a lungo. Le ondate di calore, fenomeno climatico caratterizzato da condizioni meteorologiche estreme che si verificano durante la stagione estiva, con temperature molto elevate, al di sopra dei valori usuali e che possono durare giorni o settimane, stanno diventando sempre più frequenti. La conferma arriva dallo studio australiano, che mostra come il Mediterraneo e la Russia sono le zone della terra che hanno fatto registrare le performance peggiori. Le ondate di calore in queste zone, nella stagione più calde, hanno accumulato 200 °C in più nel corso del tempo.

Sempre l’area del Mediterraneo ha visto un drammatico aumento delle ondate di calore rispetto ai decenni precedenti. La tendenza dal 1950-2017 ha visto un aumento di questi fenomeni di due giorni in un decennio ma nel periodo che va dal 1980 al 2017 c’è stata una significativa accelerazione, passando a 6,4 giorni in un decennio.



Australia meridionale e Asia del nord le meno colpite

Oltre alla Russia e all’area del Mediterraneo, anche regioni come l'Amazzonia, il nord-est del Brasile e l'Asia occidentale stanno vivendo rapidi cambiamenti nelle ondate di calore. In leggera controtendenza, con aumenti più contenuti, l'Australia meridionale e l'Asia del Nord.



L’aumento di calore è preoccupante

Come dimostrato dai ricercatori australiani, il calore cumulativo medio è aumentato a livello globale, in media, di 1-4,5 °C ogni decennio, ma in alcuni luoghi, come il Medio Oriente e alcune parti dell'Africa e del Sud America, la tendenza è quella di un aumento fino a 10 °C in più in un solo decennio. Questi dati sono indicatori inequivocabili che il riscaldamento globale è un fenomeno ormai diffuso in tutto il mondo e, purtroppo, in rapida ascesa.



