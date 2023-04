“Cleopatra non era nera”: l’Egitto fa guerra a Netflix e vuole bandire la serie

Roma, 20 aprile 2023 – Cleopatra non era nera. L’Egitto fa guerra a Netflix che rappresenta così la regina più famosa della storia, l'amante di Giulio Cesare e Marco Antonio che nel 1963 ebbe gli occhi magnetici di Liz Taylor. Ecco cosa sta succedendo.

Il post dell’attrice Adele James

Il film Netflix su Cleopatra e le polemiche

La serie “African Queens: Queen Cleopatra” è prodotta da Jada Pinkett, moglie di Will Smith, e vede come protagonista Adele James, 27 anni, nei panni della leggendaria regina d’Egitto. Rappresentata come nera. Su quel punto si sono susseguite lunghe e tormentate dispute storiche. Nel frattempo si è mosso anche un avvocato che nella sua denuncia ha accusato Netflix di “cancellare l’identità egiziana".

“Cleopatra era bianca”

Compaiono nel trailer alcune testimonianze di esperte: una di queste

ricorda l'origine della regina nella famiglia del generale macedone Tolomeo al servizio di Alessandro Magno, ma un'altra la contraddice: "Mia madre diceva sempre: non badare a quello che ti raccontano a scuola. Cleopatra era nera”.

Le accuse a Netflix: “Promuove l’afro-centrismo”

L'etnia di Cleopatra è stata a lungo al centro di discussioni accademiche:

secondo molti storici almeno al tempo del bisnonno della regina la famiglia era ancora integralmente di sangue macedone - e l'uscita del trailer ne ha accese altre sul web. Secondo un account Twitter ripreso da Greek City Times, il documentario "promuove l'afro-centrismo, un'ideologia che promuove l'idea del 'ritorno in Egitto’, 'cacciando a calci’ gli egiziani

perché hanno 'rubato’ la loro cultura e la loro storia. L'afro-centrismo afferma che i faraoni e gli antichi egiziani erano neri e che gli egiziani ne hanno usurpato l'identità”.

Quando andrà in onda la serie Netflix

L’Egitto vuole bandire la serie su Cleopatra dal Paese. Le 4 puntate, di 45 minuti ciascuna, saranno disponibili sulla piattaforma in streaming dal 10 maggio. “Non vediamo o sentiamo spesso storie di regine nere, così è molto importante per me, così come per mia figlia e per la mia comunità, venirle a conoscere perché ce ne sono moltissime”, ha detto la moglie di Will Smith: “Cleopatra è una regina di cui sappiamo molto, ma non la sua verità. È stata rappresentata come un essere sessuale, eccessivo e corrotto. In realtà era una stratega, un intelletto, una forza della natura che si batté per proteggere il suo regno”.