“Cleopatra e la rovina di Hollywood”: ecco come il kolossal ha quasi affondato la Century Fox

Sessant’anni dopo l’uscita del kolossal di Liz Taylor e Richard Burton, la maledizione di Cleopatra continua. Non ha retto l’onda d’urto delle polemiche la recente docu-serie di Netflix ‘Regina Cleopatra’, sepolto sotto tonnellate di critiche sul ‘falso storico’ di un’immortale sovrana egiziana in versione e nera, interpretata da Adele James. E ora, sei decenni dopo l’uscita nelle sale, una nuova valanga sta per travolgere l’inimitabile Cleopatra dagli occhi viola di Liz con l'uscita di un nuovo libro che rivela particolari choc sulla “straordinaria dissolutezza” della famigerata epopea di Hollywood.

“Cleopatra e la rovina di Hollywood: come un film ha quasi affondato gli Studios” (Cleopatra and the Undoing of Hollywood: How One Film Almost Sunk the Studios) è il titolo del libro di Patrick Humphries che uscirà il prossimo anno: ecco le prime indiscrezioni sul contenuto ‘hot’, secondo ‘The Guardian’. Dal budget fuori controllo del film diretto da Joseph Mankiewicz, ai problemi di salute di Liz e la scandalosa love story tra i protagonisti: Antonio e Cleopatra si amavano anche fuori dal set, la vita aveva cominciato a imitare l'arte. Ma gli Studios non gradivano.

Film flop: ecco perché

Il film era nato sotto la migliore stella, preannunciato da un battage pubblicitario senza precedenti. Così alta l’attesa quanto il flop finanziario. A fronte di un budget iniziale di 2 milioni di dollari, quando la pellicola uscì nelle sale americano il 12 giugno del 1963, il costo finale fu di 44 milioni, ovvero 444 milioni di oggi. Ed ecco perché.

"Nonostante sapessi molto sui problemi che circondano Cleopatra, scrivendo il libro sono rimasto sbalordito dalla dissolutezza della produzione", ha detto l’autore del libro, Patrick Humphries. “Ad esempio, gli oggetti intravisti per pochi secondi sulla toilette di Cleopatra sono stati disegnati da Bulgari. E per la scena chiave, l'ingresso della regina a Roma, mi ha colpito il fatto che le 20mila comparse impiegate dovessero essere tutte vestite, sfamate, alloggiate e trasportate sul set. Se qualcosa andava storto, come un elefante che si comportava male, dovevano ricominciare tutto da capo”.

Il cachet folle di Liz Taylor

Liz Taylor è stata la prima star a chiedere un compenso di un milione di dollari per il ruolo da protagonista. Già ai tempi, le critiche non si risparmiavano. “La Twentieth Century Fox ha avuto bisogno di quattro anni, 40 milioni di dollari e riprese in cinque Paesi per realizzare il suo Cleopatra. Mai prima d'ora, una grande compagnia cinematografica è sembrata così sopraffatta dalla propria creazione”, scriveva ai tempi Roy Perrott sulle colonne dell’Observer.

Lo scandalo della love story

Non solo il film fu stato giudicato uno straordinario spreco di denaro, ma il set è stato anche galeotto per l’amore clandestino tra Liz Taylor e Richard Burton, ai tempi entrambi sposati con altre persone. Fu subito scandalo, tanto da ripercuotersi sull’uscita del film: “Nessun evento di cronaca nei tempi moderni ha colpito personalmente così tante persone", nemmeno il processo del nazista “Adolf Eichmann o sul primo americano ad andare nello spazio e sulla crisi dei missili cubani".

All'epoca Burton, star del teatro londinese, era ancora sposato con la sua prima moglie, Sybil Williams, mentre Taylor era sposata con Eddie Fisher, il suo quarto marito, che aveva lasciato Debbie Reynolds per sposarla. Ma non solo. Liz Taylor fu perseguitata da problemi di salute fin dalla scrittura per il film: ad un certo punto fu persino dichiarata morta e nel 1961 i Lloyds di Londra furono contattati dalla Fox per capire se avrebbe continuato ad assicurare il film.

I capricci della star

Cleopatra avrebbe dovuto essere girato in soli 64 giorni e la produzione sperava di emulare il successo di Ben-Hur (1959), ma così non fu. Quando uscì nei cinema sei anni dopo, era costato 20 volte tanto. I bicchieri di carta usati solo sul set sono costati 100mila dollari, secondo quanto rivelato da Humphries. "È stato utilizzato più cemento per il set del foro romano del film che per lo stadio olimpico di Roma del 1960", ha detto Humphries, aggiungendo che tra i capricci di Liz Taylor non c’era solo il parrucchiere personale, ma anche il cibo dalla sua gastronomia preferita di New York. Nonostante il set fosse in Italia.

Le riprese iniziali si sono svolte in Inghilterra su un set di 20 acri a Pinewood, ma il maltempo ha fatto sì che solo otto minuti di questo filmato sarebbero stati utilizzati sullo schermo, per un costo di 6,45 milioni di sterline. Una nuova Alessandria fu costruita in seguito sulla penisola di Anzio in Italia. E poi ci furono le sostituzioni continue nel cast e gli abiti fastosi della diva che sembravano conquistare la scena al suo posto. Cleopatra alla fine ottenne nove nomination agli Oscar, vincendone quattro, e divenne persino il film di maggior incasso del 1963, ma non abbastanza per riparare i danni alle finanze della Fox.