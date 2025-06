Claudio Lippi, tv e vita: “Se avessi detto no a Silvio avrei meritato il manicomio”

Milano, 30 giugno 2025 – Arrivato alla boa degli 80 anni (li ha compiuti il 3 giugno), Claudio Lippi si volta indietro.

E cosa vede?

"Se guardo molto indietro vedo una tv fatta da autori originali, conduttori diventati dei maestri... Ma oggi? De Martino viene dal nulla, ed è bravissimo per carità, ma che futuro avrà? Farà sempre programmi già avviati di sicuro successo oppure affronterà non dico l’innovazione ma un leggero cambio? Si chiudono i programmi 4 puntate prima della fine... Il caso di Ilary Blasi (con ‘The couple’, ndr) è gravissimo".

Lei ereditò ‘Il pranzo è servito’ da Corrado. Come fu il suo rapporto con lui?

"Dopo la serata dei Telegatti c’era sempre la cena di gala. Al tavolo principale erano seduti Silvio Berlusconi, Corrado, sua moglie Marina Donato. Passo accanto al tavolo e Berlusconi mi dice: ‘Lippi, stia in campana perché le verrà chiesto qualcosa che per lei potrà essere un iter eterno.’ Qualche tempo dopo arrivò la telefonata che mi affidava ‘Il pranzo è servito’. Corrado aveva detto a Berlusconi: ‘O il programma lo fa Lippi o io ritiro i diritti e non va più in onda.’. C’è chi in casa ha il busto di Mussolini, io dovrei avere quello di Corrado".

Torniamo ai suoi 80 anni. Come li vive?

"Il giorno del compleanno mia moglie mi ha chiesto: ‘Sei felice?’ Le ho risposto: ‘Non so se essere contento. Sto ancora male per la mancanza di Fabrizio Frizzi’".

Qual era il legame con lui?

"Spesso andavamo insieme all’ospedale Gemelli a fare un gioco, una specie di quiz, per intrattenere i degenti. Mi ricordo l’ultima telefonata che gli feci, stava registrando uno speciale dell’Eredità. Dopo innumerevoli rimandi, finalmente eravamo riusciti a metterci d’accordo per trovarci a cena: data, orario e posto erano stati fissati, con mia grande gioia. Ma quella cena non si realizzò mai, perché mi fece questo maledetto scherzo di morire prima".

Torniamo a Berlusconi. Come fu il vostro primo incontro?

"Lui e mio fratello Franco condividevano un pied-a-terre, facevano a turno per soddisfare le rispettive esigenze. Un giorno Franco mi disse che Berlusconi voleva conoscermi perché gli piacevo molto. Mi ricevette nella villa di via Rovani, a un tavolo lungo come quello dei reali d’Inghilterra. Disse che mi seguiva da 8 anni, e aggiunse: ‘se vuoi c’è un posto per te’ a quella che allora era Telemilano. Parlava già di sponsor e mi propose una cifra che, se avessi detto di no, mi sarei meritato il manicomio. L’anno dopo arrivò Mike".

Vi incontraste?

"Mike era dubbioso. Mi disse: ‘So che sei stato da Berlusconi. Mi ha dato un assegno in bianco dicendo di metterci la cifra che volevo. Tu cosa ne pensi?’ Gli risposi che a me l’assegno in bianco non l’aveva dato, ma mi aveva proposto una cifra incredibile. Aggiunsi che Berlusconi mi sembrava un imprenditore serio che otteneva quello che voleva. Credo che Mike fosse indeciso se la cifra x su quell’assegno fosse troppo, la cifra y troppo poco. Alla fine credo che mise gamma, cifra immediatamente accolta. Non so se ne sia mai pentito".

Ai tempi di ‘Buona domenica’ lei veniva regolarmente invitato nel camerino di Costanzo per il pranzo. Cosa accadeva lì dentro?

"Arrivavano telefonate di ogni tipo: dal Vaticano, dai ministri, dal Presidente... io ogni volta mi alzavo e facevo per andarmene, ma lui mi faceva segno di restare. Maurizio era generosissimo: ogni giorno c’erano almeno 10 persone che gli chiedevano una raccomandazione. Purtroppo il vitto era sempre lo stesso: pollo lesso con pomodori. Dopo 4-5 anni presi coraggio e gli dissi: Maurizio, credo che mi stia venendo un leggero piumaggio... ‘Non potevi dirlo prima?’. E il pollo venne sostituito dalla bresaola... Ancora adesso, se vedo quei due piatti, mi vengono i rigurgiti. Dopo che incontrò Maria misero il lucchetto al frigorifero, ma sono convinto che da qualche parte lui derogasse. Era malato di bignè di San Giuseppe. Una volta l’avevano ricoverato per fargli la lavanda gastrica perché ne aveva mangiati troppi...".

Lei ha avuto grandi amori, tra i quali Luana Ravegnini…

"Era la mia assistente al Pranzo è servito. Poi la volli accanto per ‘Casa mia’ su Telemontecarlo. Le avevo detto subito che non avrei voluto altri figli, ne avevo già due, sarei stato più nonno che papà. Lei all’inizio si disse d’accordo, voleva pensare alla carriera. Ma una donna ha tutto il diritto di voler diventare mamma e credo che la mia rigidità sul punto abbia incrinato il rapporto…

E dopo…

"Quella relazione finì e sono molto felice perché mi ha regalato la gioia di aver risposato Kerima, la donna da cui avevo divorziato per stare con Luana. Non avevo mai superato il trauma del divorzio. Già uscendo dal Tribunale di Roma guardai Kerima allontanarsi, di spalle, e mi venne l’istinto di correrle dietro, farla voltare e dirle: Annulliamo tutto. Quella sensazione mi era rimasta dentro. Passando gli anni mi è venuta la paura della solitudine, quanto di peggio possa capitare a una persona. Con Kerima ci siamo sempre sentiti regolarmente come genitori, io andavo a mangiare da lei, lei da me. Quando ho risentito la canzone recitata da Aldo Fabrizi in ‘Rugantino’, “È bello ave’ ‘na donna dentro casa“, mi è partita la molla. Io ci provo, mi sono detto. Il secondo matrimonio, civile, è stato molto più bello del primo. Nel primo c’erano i fotografi, il giornale, la festa, il sindaco, tutto molto faticoso. Il secondo è stato in una stanzetta della circoscrizione 14 di Roma, con due impiegate. Abbiamo portato i pasticcini e lo spumante. Un ambiente terribilmente triste, ma una gioia perché c’era mia figlia, il suo allora compagno, la mia nipotina... più intimo di così non poteva essere. Devo ringraziare Kerima perché sopportare me è stato un sacrificio. Lei sì che sa amare".