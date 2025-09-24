Claudia Cardinale e il bacio negato a Delon sul set: “Visconti aveva scommesso e dissi no”

Parigi, 25 settembre 2025 – “Claudia la misteriosa”: così Federico Fellini aveva ribattezzato la “diva” che amava più di tutte, la sua musa in 8½, l’attrice che i francesi chiamavano “la Berbère” per via del suo accento tunisino. Misteriosa, bellissima, semplice fino alla modestia: i centosettanta film girati con i registi più famosi, i premi, le onorificenze, le rassegne, le mostre personali non l’hanno mai cambiata. Claudia Cardinale è rimasta la stessa per tutta la vita, un’anti-star, un’attrice sex symbol che rifiutava di denudarsi davanti alla cinepresa (“Me lo hanno chiesto in tanti, anzi, direi tutti”), una donna schiva, poco incline a raccontarsi.

Claudia Cardinale e Alain Delon

Quattro anni fa aveva deciso di lasciare il suo lussuoso appartamento parigino con vista sulla Senna e Notre-Dame, e senza dir niente a nessuno si era trasferita a Nemours, 250 chilometri a sud della capitale, in una grande casa ai bordi della foresta. Voleva vivere in pace con sua figlia Claudia Squitieri, senza paparazzi fra i piedi. Voleva allontanarsi dalle luci e dalle paillettes della capitale, dimenticare la dimensione metropolitana, avvicinarsi in questi suoi ultimi anni alla natura, al silenzio, alla quiete domestica.

“Non mi sono mai montata la testa. È questo che mi ha consentito di essere una donna libera”, mi disse in occasione dell’ultima intervista. Chi è Claudia Cardinale, le chiesi: una sognatrice? Una ribelle? Una combattente? “Tutto questo insieme. Non sono mai stata una militante, ma mi sono sempre battuta per la libertà e la dignità della donna”. Nel 2023 ha dato vita a una fondazione che porta il nome di sua figlia Claudia: l’obiettivo è aiutare i giovani artisti a iniziare questa carriera sempre più difficile. Ambasciatrice di buona volontà all’Unesco, ha sostenuto Amnesty International, ha combattuto contro le violenze fatte alle donne, ha partecipato alle campagne per sconfiggere l’Aids: era al capezzale di Rock Hudson a Parigi quando la malattia lo uccise.

La Francia l’ha sempre amata, la riteneva una sua attrice, aveva tolto la “e” finale al suo cognome e l’aveva ribattezzata “Clodià”: ma lei si è sempre sentita innanzitutto italiana. “Sono italiana per la fantasia, il buonumore, la gioia di vivere anche nei momenti più difficili. Poi sono francese perché mi piacciono le cose belle, delicate, ben fatte”. Fra le star transalpine, quella che sentiva più vicina era paradossalmente Brigitte Bardot, descritta dalla stampa come una sua acerrima rivale. Si fantasticò parecchio sulle sue scazzottate con BB sul set del film Le pistolere (1971), e anche fuori : “Un’invenzione! Eravamo molto amiche, i giornalisti ci chiamavano “BB e CC, le sorelle nemiche“, ma le cose non stavano in quel modo. Brigitte era il mio idolo, la consideravo una donna fantastica. Nel film avevamo il ruolo di due donne alla testa di bande rivali: io ero avvantaggiata perché da ragazzina ero stata un maschiaccio e poi perché avevo già girato molti western. Brigitte invece non era una sportiva e non le piaceva andare a cavallo, mentre io cavalcavo a meraviglia. La spronai un po’ e alla fine imparò anche lei”.

Odiava lo star system. Detestava la sua voce “perché è roca, sembra quella di un uomo. Quante volte rispondendo al telefono mi sono sentita dire “Bonjour Monsieur, vorrei parlare con Claudia Cardinale“... Una cosa insopportabile...”. Non le piacevano le fake news create su di lei a beneficio dei giornali people, per esempio il feuilleton di un grande amore mancato fra lei e Alain Delon. “L’unica cosa vera di questa storia – mi disse – è che Luchino Visconti voleva un bacio “autentico“ fra noi due sul set del Gattopardo, “un bacio con la lingua“. E io non ubbidìi, perché sapevo che Visconti aveva fatto una scommessa su quella scena d’amore e io non potevo certo cedere per una scommessa”. Claudia era fatta così: non cedette nemmeno a Marcello Mastroianni, che si era follemente innamorato di lei e aveva mandato Catherine Deneuve su tutte le furie: “Marcello era gentile ma non molto furbo...”. Anche Marlon Bando a Los Angeles fece di tutto per sedurla, e rimase a bocca asciutta. Claudia ricordava con allegria quell’episodio: “Marlon Brando era bellissimo, uno schianto, un uomo davvero fantastico, e io gli dissi di no. Che scema sono stata!”.