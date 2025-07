La classifica delle pizzerie 2025, la migliore è ‘I Masanielli' a Caserta

Roma, 17 luglio 2025 – Quali sono le migliori pizzerie in Italia nel 2025? La classifica la fa 50 Top Pizza, la guida online che combina un sondaggio tra circa mille persone nel mondo e i check di un migliaio di ispettori che testano le pizze in anonimato.

Al primo posto c’è I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, mentre sul podio, al secondo posto, ex aequo, troviamo Diego Vitagliano Pizzeria dell'omonimo pizzaiolo a Napoli, e Confine di Mario Ventura e Francesco Capece, a Milano. Il terzo posto va a Roma, con Seu Pizza Illuminati di Pier Daniele Seu.

Ciccio Vitiello è il Pizzaiolo dell'Anno.

La classifica è stata annunciata dai curatori ieri sera al Teatro Manzoni di Milano, dove sono stati consegnati anche diversi premi speciali. Nella top ten in quarta posizione I Tigli di Simone Padoan, a San Bonifacio, seguito da Cambia-Menti di Ciccio Vitiello a Caserta; sesto posto a 50 Kalò di Ciro Salvo a Napoli, mentre per la settima posizione si torna a Milano a Dry Milano, con Lorenzo Sirabella. All'ottavo posto c'è il nuovo ingresso con La Cascina dei Sapori di Antonio Pappalardo a Rezzato, in Lombardia, seguito da La Notizia, a Napoli, di Enzo Coccia.

A chiudere la top ten Sestogusto a Torino, di Massimiliano Prete, seconda nuova entrata. Tra i premi speciali 'Il Pizzaiolo dell'Anno 2025 - Ferrarelle Award' va a Ciccio Vitiello di Cambia-Menti di Ciccio Vitiello, a Caserta; la Pizza dell'Anno 2025 - Latteria Sorrentina Award a la Marinara Atomica de I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta. La guida Italia 2025 di 50 Top Pizza conta 518 locali.

La Campania è la regione più rappresentata con 100 locali, seguita dal Lazio con 57 e Lombardia con 41. Tra le prime 100 posizioni in classifica, la città più rappresentata è Roma con 9 pizzerie, seguita da Napoli con 8 e Milano con 5. Le prime 40 posizioni della classifica 50 Top Pizza Italia 2025 entrano di diritto in 50 Top Pizza World 2025, la classifica delle 100 Migliori Pizzerie al Mondo, che si ritroveranno al Teatro Mercadante di Napoli il prossimo 8 Settembre per la cerimonia di premiazione Top.