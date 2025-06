Classica, stelle e giovani talenti ’Nume Academy & Festival’ si avvia verso il gran finale

L’acclamato maestro Steven Isserlis, uno dei due unici violoncellisti viventi inclusi nella Hall of Fame di ’Gramophone’, sarà fra i protagonisti delle giornate conclusive di ’Nume Academy & Festival’ che riunisce a Cortona (Arezzo) stelle della classica e giovani talenti: ai concerti dei grandi interpreti si affiancano infatti masterclass di alta formazione.

’Nume’ è un festival internazionale all’interno di un’accademia d’archi d’eccellenza: nato nel 2018 su iniziativa della violinista Natalie Dentini, e di un violinista rumeno-svedese di fama internazionale, il direttore artistico Vlad Stanculeusa, per il quarto anno ’Nume’ è di casa nello splendore di Cortona, borgo medievale di origine etrusca, patria di grandi pittori come Signorelli e Severini, incantevole connubio di paesaggi, storia e arte.

Sono arrivati anche dall’Australia, dal Canada e da Hong Kong i tredici giovani talenti selezionati (su più di 320 domande) per i corsi di formazione: unica italiana è la violoncellista siciliana Caterina Isaia, 22 anni già premiata in vari concorsi. Fra i docenti, anche la violinista statunitense Stella Chen, il violista Ettore Causa (italiano, docente alla Yale School of Music nel Connecticut) e il violoncellista danese Andreas Brantelid. Suoneranno insieme ai loro allievi al teatro Signorelli: stasera ’Slavic folk tales’ con Vlad Stanculeasa, Andreas Brantelid, Boris Kusnezow e sette giovani talenti, domani sera ’Romanticismo puro’ con il ‘clarinettista formidabile’ Tommaso Lonquich, Stella Chen, Ettore Causa e altri cinque giovani concertisti, poi domenica 29 il gran finale con Steven Isserlis e vari ‘friends’, Boris Kusnezow, Irène Duval, Stella Chen, Ettore Causa e Luis Cabrera.

Il festival poi proseguirà anche con ’Nume Risonanze’ che debutta in questa edizione e a luglio proporrà concerti nel cortile medievale di Palazzo Casali, sede del Maec e dell’Accademia Etrusca, e la chiesa di San Domenico: si ascolteranno anche il violoncellista Giovanni Gnocchi e il suo ensemble di sei violoncelli dell’Università Mozarteum di Salisburgo, e Onomeya, nome d’arte di Alfredo Ferre, violoncellista eclettico che, con le sue campane tibetane richiama un’antica pratica olistica.

[/DATA]