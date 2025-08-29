CityLife celebra la pizza. Torna il Coca-Cola Village tra eventi, gusto e tradizione

di Raffaella ParisiUno dei piatti più amati e conosciuti al mondo attira sempre un ampio pubblico. Per il terzo anno consecutivo torna a Milano il Coca-Cola Village, dal 2 al 7 settembre, dalle 18 alle 23, con ingresso gratuito al parco di CityLife.

Con le 600.000 presenze dell’edizione napoletana appena conclusa, il food festival dedicato alla pizza, la città partenopea passa il testimone alla metropoli Lombarda. Il parco di CityLife, con i suoi 9.000 metri quadrati di superficie si trasformerà in un vero e proprio villaggio, con masterclass gratuite, per scoprire i segreti della pizza tradizionale e contemporanea, insieme ai migliori maestri pizzaioli.

Il programma prevede anche musica ed intrattenimento con concerti gratuiti che ogni sera intratterranno il pubblico da Cristina D’Avena alla serata Blue Note con Malasartoria Milano feat. Ensi. L’evento è organizzato da Oramata Grandi Eventi e AADV Entertainment; Coca-Cola è title sponsor dell’evento.

Durante la manifestazione si potranno assaggiare, oltre alle classiche, le pizze speciali create per l’evento da Vincenzo Capuano, Errico Porzio, Gino e Toto Sorbillo, L’Antica Pizzeria da Michele, Fresco, Ciro Cascella, Biga, Modus e bottega Ghiotta. Confermate le masterclass di Casa Caputo, condotte ogni giorno da alcuni tra i più noti maestri pizzaioli, che offriranno al pubblico momenti di formazione, spettacolo e racconto. Un format collaudato negli anni che continua a unire conoscenza, artigianalità e passione. Ogni giorno saranno disponibili 2 masterclass (da 16 partecipanti ognuna) per le quali ci si potrà prenotare online, tramite form sul sito di Pizza Village.

E nella città-simbolo della cultura dell’aperitivo non può mancare il menu’ aperitivo con la frittatina di Pasta Garofalo, altro simbolo della cultura gastronomica partenopea, da abbinare con un drink a propria scelta tra le diverse proposte dell’evento.