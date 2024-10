City Angels in festa a Milano. Un’avventura lunga 30 anni

I City Angels hanno festeggiato a Milano 30 anni di volontariato sulla strada. Fondati nel 1994 a Milano da Mario Furlan, i ’baschi blu’ sono presenti in 20 città italiane e in due svizzere con oltre 600 volontari, di cui più della metà donne e un quarto immigrati.

Nella Sala degli Affreschi della Società Umanitaria, in via San Barnaba 48, si sono radunati 300 volontari, provenienti da tutte le città, alla presenza del Consiglio direttivo, del Comitato d’Onore, del Presidente della Società Umanitaria, Alberto Jannuzzelli, e della Madrina dei City Angels, Daniela Javarone.

In sala anche i testimonial dei City Angels, Marcello Balestra, Enrico Beruschi, Roberto Da Crema, Carlo Pistarino. La volontaria Lorena Vargas ha fatto una carrellata dei 30 anni di volontariato, e il fondatore, Mario Furlan, è intervenuto per spiegare come i bisogni, e i City Angels, sono cambiati in 30 anni.

È stato siglato il gemellaggio tra i City Angels e il Siap (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia), alla presenza dei suoi vertici: il Segretario Generale Giuseppe Tiani, il Segretario Nazionale Marco Oliva e il Segretario Nazionale e Provinciale Enzo Delle Cave.

Sono stati presentati i tre nuovi Ambassador dei City Angels: il banchiere Matteo Arpe, il Presidente della Bcc di Carate Brianza Ruggero Redaelli e la Responsabile delle iniziative per il sociale di Banca Intesa San Paolo, Sofia Narducci.