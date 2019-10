Da cosa si capisce che una città è sexy

Il sito Big 7 Travel ha elaborato una curiosa classifica che mette in fila, ossia le più disinibite e romantiche, perfette tanto per i single a caccia di flirt e divertimento quanto per le coppie che cercano una meta per una fuga passionale.Il concetto di sensualità alla base della lista si può tradurre con "posti dove succedono cose hot e la gente ci dà dentro". Il catalogo di Big 7 Travel è nato infatti incrociando le opinioni degli utenti a ricerche, dati e statistiche su: le città più adatte per i single in cerca di divertimento , le città, i paesi dove si fanno più ricerche su Internet a tema sesso, le nazionalità considerate le più sexy del mondo, la quantità di ristoranti romantici, di locali per una serata romantica e di attività che stimolano la passione.la città che regala più vibrazioni sensuali: la vita notturna è un party continuo, le spiagge sono frequentate da belle gente e l'atmosfera è sempre calda – in tutti i sensi, dal clima al divertimento. Su, a sorpresa solo seconda in questa classifica, c'è poco da aggiungere: vanta all'unanimità la fama di. Terza si piazza Denver, in virtù, secondo alcuni studi, della condotta particolarmente "attiva" dei suoi abitanti.Nella parti alti compaiono poi, dove si registra il più alto numero dinel mondo (e i danesi sono considerati uno dei popoli più sexy);, che si piazza fra le prime in termini di attività sessuale e offre il più alto numero di club pro capite; il piccolo resort disula costa francese, un'autenticatanto che viene chiamata "la Città Nuda"., altra rinomata meta dal fascino romantico, spunta al ventesimo posto.Qui potete vedere la lista completa 1. Miami2. Parigi3. Denver4. Copenaghen5. Città del Capo6. Zurigo7. Cap d'Agde, Francia8. Dublino9. Liverpool10. Los AngelesLeggi anche: