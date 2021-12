In quanto a città d'arte, l'offerta dell'Italia ha pochi rivali. La conferma anche una nuova classifica elaborata dal sito di confronto tariffe money.co.uk, che ha tenuto conto di diversi fattori: la quantità e concentrazione (ossia quanti ce ne sono in rapporto agli abitanti) di musei, gallerie, edifici di interesse architettonico, statue e monumenti, calcolati in base alle segnalazioni su Tripadvisor. Ma ha anche guardato alcuni indizi sulla vitalità della scena artistica attuale, come ad esempio la diffusione della street art e la presenza di accademie e università prestigiose. In vetta si impone Venezia, un capolavoro a cielo aperto: se scarseggia sul versante moderno, è ai primi posti in ogni singola categoria grazie a una densità di cose belle da vedere unica al mondo.



Seconda si piazza Miami, grazie alla sua scena artistica multiculturale e di tendenza, e terza Firenze, altra città dallo straordinario retaggio storico per cui vale lo stesso discorso di Venezia. A chiudere la top 10 ecco Milano, prima per ampio distacco alla voce edifici di interesse architettonico e ben posizionata in quella relativa a università e accademie. A questo punto viene da domandarsi: e Roma? Con i criteri adottati da money.co.uk si posiziona solo alla ventesima posizione. Nulla toglie che sia una delle città più belle del mondo, ma in questo caso specifico paga una concentrazione di attrazioni artistiche e culturali inferiore ad altre città e una certa inclinazione ad adagiarsi sulle glorie del passato.



D'altra parte, anche altre città si trovano più in basso di quanto si potrebbe pensare: Londra dodicesima (ma prima nella categoria delle università d'arte), Parigi tredicesima (ma in vetta alla voce monumenti e statue), Barcellona diciottesima. Qui potete leggere la classifica completa.



La top 10 delle città migliori per gli amanti dell'arte

1. Venezia

2. Miami

3. Firenze

4. Vienna

5. San Francisco

6. Kyoto

7. Santa Fe

8. Seattle

9. Berlino

10. Milano