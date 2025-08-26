Quali città rischiano di diventare inabitabili in 20 anni per lo scioglimento dei ghiacciai (a partire da New York)

Recenti ricerche segnalano come lo scioglimento delle calotte glaciali in Antartide e in Groenlandia stia accelerando: secondo la Nasa, la perdita media è di circa 370 miliardi di tonnellate di ghiaccio all’anno dal 2010, un ritmo quattro volte più rapido rispetto agli anni Novanta. Il trend, registrato anche dall’Agenzia Spaziale Europea tramite i satelliti CryoSat, potrebbe tradursi in un innalzamento dei mari di diversi metri nei prossimi secoli e mettere a rischio città costiere in tutto il mondo.

Un caso emblematico? Il ghiacciaio Thwaites, soprannominato il “Doomsday Glacier”, nell’Antartide occidentale. La sua fusione è già in atto e contribuisce all’aumento osservato. In caso di collasso totale, gli scienziati stimano che potrebbe da solo innalzare il livello dei mari di circa 65 centimetri. Si tratta di uno scenario a lungo termine, ma sufficiente a generare preoccupazione perché anche incrementi molto inferiori, come 20 o 30 centimetri, possono causare inondazioni croniche in città come New York, Londra o Bangkok, oltre a rendere inabitabili intere isole del Pacifico e dell’Oceano Indiano.

Lo scenario

Lo scioglimento accelerato dei ghiacciai in Groenlandia e Antartide è ormai riconosciuto come uno dei principali motori dell’innalzamento dei mari. Gli studi più recenti mostrano che il livello medio degli oceani cresce già di circa un centimetro all’anno e che, entro due decenni, molte città costiere rischiano di cambiare volto. Non si tratta di previsioni lontane, bensì di scenari concreti che potrebbero coinvolgere grandi metropoli e sconvolgere la geografia.

Le proiezioni elaborate da istituti internazionali, tra cui un rapporto congiunto Nasa–Noaa del 2022, indicano che entro il 2050 il livello medio del mare potrebbe aumentare tra 25 e 30 centimetri rispetto ai valori attuali. Uno studio pubblicato su Nature nel 2024 ha mostrato che i ghiacciai antartici hanno raggiunto punti critici di instabilità: il cosiddetto “tipping point” potrebbe accelerare in modo irreversibile la perdita di massa glaciale.

New York e la costa orientale degli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, la Noaastima che l’innalzamento dei mari renderà più frequenti e gravi le inondazioni urbane già entro i prossimi vent’anni. A New York, la città più esposta della costa atlantica, gli argini e le barriere naturali non saranno più sufficienti.

Oltre 300.000 abitazioni lungo la costa potrebbero essere soggette a inondazioni croniche entro il 2045, con un impatto diretto sulla vita urbana e sull’economia locale.

Asia, il continente più vulnerabile

Le megalopoli asiatiche sono tra le più a rischio. Bangkok sta sprofondando di circa tre centimetri all’anno e, insieme all’innalzamento del mare, potrebbe vedere vaste aree sommerse già entro il 2035. Jakarta, secondo un’analisi pubblicata su Nature Communications, rischia di perdere fino al 95% della parte settentrionale entro il 2050 a causa della subsidenza e dello sfruttamento eccessivo delle falde.

Anche Ho Chi Minh City, Kolkata e Mumbai figurano tra i centri urbani che dovranno affrontare sfide enormi per difendere la popolazione dall’acqua. Uno studio del World Bank ha stimato che città come Guangzhou, in Cina, potrebbero subire perdite cumulative di 660 miliardi di dollari entro il 2070 e fino a 1,8 trilioni entro il 2100.

Isole tropicali a rischio scomparsa

Non sono solo le metropoli a dover affrontare l’avanzata del mare. Le isole tropicali dell’Oceano Pacifico e dell’Oceano Indiano sono già oggi tra le realtà più esposte. Secondo l’IPCC, arcipelaghi come Tuvalu, Kiribati e le Maldive potrebbero vedere vaste porzioni del loro territorio sommerse entro pochi decenni, con conseguenze dirette sulla popolazione costretta a migrare.

In alcuni casi l’acqua ha già iniziato a invadere terreni coltivati e villaggi costieri, erodendo spiagge e contaminando le falde con acqua salata. A Tuvalu, il governo ha avviato un piano di digitalizzazione nazionale per preservare almeno la memoria culturale di uno Stato che rischia di scomparire fisicamente dalla mappa.

Singapore e le città del Mediterraneo

Singapore ha già avviato costosi piani di protezione, consapevole che gran parte del suo territorio si trova a pochi metri sul livello del mare. Nel Mediterraneo, il delta del Nilo e la città di Alessandria d’Egitto sono particolarmente fragili: un innalzamento di mezzo metro potrebbe sommergere quartieri interi e ridurre drasticamente la superficie agricola.

In Europa, città come Venezia e Rotterdam, così come parte delle coste spagnole e francesi, dovranno fare i conti con barriere artificiali e sistemi di difesa sempre più sofisticati.

Il destino delle grandi metropoli costiere nei prossimi vent’anni dipende dalle scelte compiute oggi. Limitare l’aumento medio della temperatura globale e accelerare la transizione energetica resta la strada principale per contenere lo scioglimento dei ghiacciai.

Gli studi scientifici concordano: il mare continuerà comunque a salire, ma la rapidità e la portata di questo cambiamento dipenderanno dalla capacità di ridurre drasticamente le emissioni di gas serra nei prossimi decenni.