Roma, 8 novembre 2020 - Anche se colpite duramente dalla pandemia, le grandi città restano i punti nevralgici della società moderna e saranno il motore della ripartenza dopo il Covid. Proprio la capacità di reagire alla crisi è uno dei fattori considerati nella World's Best Cities of 2021, la classifica delle 100 città migliori del mondo (con più di un milione di abitanti) pubblicata a fine ottobre dalla società di consulenza Resonance Consultancy.



L'approccio è uno dei dettagliati di questo genere di liste e include un'ampia gamma di valutazioni e statistiche che vanno a tratteggiare un ritratto a 360° delle città: dalla qualità della vita all'offerta di cultura, divertimento e lavoro, dall'innovazione alla diversità, e ancora infrastrutture, attrazioni, musei e parchi, sicurezza e prosperità, fino a come sanno raccontare e promuovere la propria identità.



Per il quinto anno consecutivo a guidare la classifica è Londra, "la capitale delle capitali", punto di riferimento internazionale per la proposta culturale, la vita notturna, la scena dei ristoranti e lo shopping, senza contare l'abbondanza di spazi verdi. Seconda è New York, messa in ginocchio dal Coronavirus ma dotata della forza e dell'ingegno necessari per rimettersi in piedi: "In qualunque modo il mondo emergerà o evolverà da questo scenario di forza maggiore, succederà qui prima che altrove". A chiudere il podio Parigi, un'altra metropoli resiliente e che di fianco alle sue attrazioni sta portando avanti numerose iniziative di rinnovamento.



Prima fra le italiane spicca Roma, fuori di un soffio dalla top 10 (è all'undicesima posizione), definita una città moderna, sicura e amata ovunque e premiata per il patrimonio storico impareggiabile. In posizione 29 segue Milano: "Una devozione concreta per le cose belle ne fa una città all'avanguardia nella cultura e nella moda". Alla 56 ecco Napoli, troppo spesso sottovalutata: "La terza città più grande d'Italia è un tesoro di urbanità con tremila anni di storia, capace di offrire esperienze all'altezza".



Qui potete leggere il report World's Best Cities of 2021.

La top 10 delle città migliori del mondo

1. Londra

2. New York

3. Parigi

4. Mosca

5. Tokyo

6. Dubai

7. Singapore

8. Barcellona

9. Los Angeles

10. Madrid