Citroen My AMI Buggy Il quadriciclo elettrico diventa ’spiaggina’ per un’estate libera

Una piccola chicca, Citroen My AMI Buggy è la sublimazione di un successo. Versione ’spiaggina’, da fuoristrada vacanziero, del quadriciclo elettrico. Una protagonista della micro-mobilità che può essere guidata a 14 anni con la Patente AM, il cosiddetto patentino, capace di conquistare in due anni una quota di mercato e del 55% in tra i quadricili elettrici. Vincente grazie a stile originale, la facilità di guida e di gestione, si ricarica da presa domestica con il cavo come se fosse un frullatore, l’autonomia, dichiarata di 75 km, la possibilità di personalizzazione e il prezzo.

AMI è disponibile, incentivi compresi, a un listino di 6.025 euro, può essere acquistata con un leasing da 27 euro al mese. Lunga 2,4 metri, è disponibile in 6 versioni e My Ami Buggy è la più speciale. Il lotto più recente e accessoriato, 800 esemplari, è andato esaurito in 24 ore, nonostante un prezzo di 10.390 euro.

Presenta uno stile ispirato all’offroad, con teli in plastica cerniere che sostituiscono le portiere, il tetto rimovibile o arrotolabile. L’abbiamo provata nel suo habitat naturale, tra Cervia e Milano Marittima, dove il diametro di sterzata di 7,2 metri la rende unica. Piacevole nel lungomare e agile nel traffico urbano dove i 45 kmh di velocità auto-limitata non sono un problema. La batteria da 5,5 kWh, che con presa elettrica da 220 Volt si ricarica in 4 ore con una spesa media di meno di 2 euro. L’abitabilità per due persone è adeguata.

Francesco Forni