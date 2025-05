’Cirque du Soleil’. Acrobazie mozzafiato e cast internazionale

Prosegue sino al 2 giugno nell’area di MilanoSesto il Cirque du Soleil con lo spettacolo ’Alegria - in a New Light’. Dal suo debutto nel 1994, Alegría ha coinvolto oltre 14 milioni di spettatori in 255 città e 40 Paesi. Lo spettacolo è in scena con una veste completamente nuova esaltando la forza visiva ed emotiva dell’originale e la proietta nel futuro. Una celebrazione di trasformazione, energia e rinascita, ’Alegría – In a New Light’ unisce acrobazie mozzafiato, scenografie spettacolari, costumi immaginifici e una colonna sonora dal vivo. Con il linguaggio universale del corpo e della musica, racconta una storia di cambiamento e speranza.

Con nuova regia, arrangiamenti musicali aggiornati, numeri acrobatici inediti, coreografie rinnovate e scenografie di grande impatto, ’Alegría – In a New Light’ ripensa un classico intramontabile per ispirare una nuova generazione. Un cast internazionale composto da 54 artisti tra acrobati, clown, musicisti e cantanti. La colonna sonora, candidata ai Grammy Awards, è rimasta in vetta alla Billboard World Music Chart per 65 settimane ed è ancora oggi l’album più venduto e ascoltato del Cirque du Soleil. Grazie ad Alveare Produzioni e Vivo Concerti, in collaborazione con MilanoSesto SICAF e il Comune di Sesto San Giovanni, lo chapiteau del Cirque du Soleil dà vita in un luogo che rappresenta una piattaforma flessibile per iniziative temporanee.

La città di Sesto San Giovanni non ha solo ospitato un evento di portata internazionale, ma avuto l’opportunità di riaprire al pubblico il comparto Concordia delle ex Aree Falck, un’occasione per valorizzare le aree dismesse, in attesa dei grandi progetti di riqualificazione. Il tour italiano proseguirà poi, per la prima volta, a Trieste dal 13 giugno al 13 luglio.