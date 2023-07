Gambe: come migliorare la circolazione in estate in 7 mosse

In estate, secondo gli esperti, il problema delle gambe gonfie o cosiddette a palloncino è molto diffuso e riguarda due donne su tre. A soffrirne sono soprattutto coloro che sono soggette a insufficienza venosa e a capillari fragili. Il caldo, l’umidità alle stelle e l’aumento delle temperature possono comportare conseguenze come arti inferiori pesanti, piedi e caviglie gonfie, formicolii e pruriti. In generale, comunque, migliorare la circolazione delle gambe è essenziale per tutti per prevenire problemi vascolari e sentirsi in forma e vitali. Posto che occorre sempre sentire il parere di un medico, in linea di massima adottando qualche buona pratica è possibile sentire gambe più leggere.

Movimento

L'esercizio fisico è uno dei migliori modi per migliorare la circolazione delle gambe. Camminare – soprattutto se possibile in riva al mare o ancora meglio in acqua – fare jogging, nuotare o, ancora, praticare yoga possono aiutare a stimolare il flusso sanguigno nelle gambe e ridurre il rischio di problemi vascolari. Se non si è ancora in ferie, si è inchiodati per ore alla scrivania, per studio o per lavoro o si sta in piedi per tante ore bisognerebbe ricordarsi di evitare la posizione prolungata che può ostacolare la circolazione. Si dovrebbero fare pause frequenti muovendosi regolarmente.

Stretching

Alla fine della giornata, poi, potrebbe essere di aiuto sollevare le gambe portandole al petto, sopra il cuore, per alcuni minuti per favorire il ritorno venoso e ridurre il gonfiore. È un semplice esercizio che si può fare anche da sdraiati con le gambe appoggiate contro un muro o utilizzando un cuscino per elevare le gambe quando si è seduti. Si dovrebbero praticare regolarmente anche esercizi di stretching e movimento come il sollevamento delle gambe, la rotazione delle caviglie e il piegamento delle ginocchia.

Massaggi

I massaggi mirati alle gambe, effettuati da personale qualificato, possono aiutare a stimolare la circolazione sanguigna e diminuire la tensione muscolare. Se fai un auto-massaggio, usa un olio idratante e ricordati di procedere con movimenti circolari e delicati verso l'alto, in direzione del cuore. Può essere utile indossare spesso le calze a compressione, ideate proprio per applicare una pressione graduata sulle gambe, aiutando così il sangue a fluire verso l’alto verso il cuore e particolarmente utili per chi soffre di vene varicose o gonfiore alle gambe.

Alimentazione

Una dieta sana ed equilibrata, ipocalorica e con poco sale, può essere una valida alleata per la circolazione delle gambe. Bisognerebbe consumare soprattutto cibi ricchi di antiossidanti, come frutta e verdura, e calare le quantità di alimenti ad alto contenuto di grassi saturi e sale. Attenzione anche al fumo e agli alcolici che possono danneggiare le pareti dei vasi sanguigni. Sarebbe opportuno ridurre o eliminare queste abitudini.

Idratazione

Tenersi bene idratati è essenziale. Bere abbondante acqua – almeno otto bicchieri al giorno, raccomandano gli esperti – aiuta a mantenere il sangue fluido. Limita le bevande zuccherate e gassate. Prediligi tisane e infusi non zuccherati, magari a base di erbe che favoriscono il flusso sanguigno, tengono a bada le infiammazioni e alleviano il gonfiore. Alcune componenti naturali che hanno proprietà di questo tipo sono, per esempio, il ginkgo biloba e la vite rossa, ma si possono usare anche frutti di bosco essiccati o freschi e zenzero e limone.

Freddo

Sotto la doccia alterna getti d'acqua calda e fredda sulle gambe. Questo può aiutare a stimolare la circolazione e ridurre il gonfiore. Il freddo agisce come vasocostrittore, ovvero induce la contrazione dei vasi sanguigni e riduce il ristagno di sangue nelle vene. Pertanto, puoi alleviare la sensazione di pesantezza alle gambe adottando alcune pratiche rinfrescanti, come ad esempio fare un getto d'acqua fredda sotto la doccia o immergere le gambe in una vasca con del ghiaccio per alcuni minuti. Forse avrai sentito parlare o avrai già provato, presso terme e centri benessere, il percorso Kneipp, un'antica pratica idroterapica ideata dal monaco tedesco Sebastian Kneipp, studioso di medicina naturale, nel XIX secolo. Questo metodo consiste nell'alternare l'esposizione delle gambe (e talvolta delle braccia) a diversi stimoli termici, principalmente acqua fredda e calda, proprio per risvegliare la circolazione degli arti inferiori.

Abbigliamento

Evita di indossare vestiti e capi troppo stretti e attillati, che esercitano una costrizione dei vasi sanguigni ostacolando il ritorno venoso. Soprattutto quando la colonnina di mercurio si impenna, dovresti indossare abiti leggeri, ampi e confortevoli. Per lo stesso motivo non portare per troppo tempo i tacchi alti, che comportano un aumento della pressione sui piedi e sulle gambe, la contrazione dei muscoli del polpaccio e un carico maggiore sulla colonna vertebrale, tutti aspetti che incidono sulla circolazione sanguigna.