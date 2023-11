Cioccolato experience al Castel Guelfo Outlet

Per gli amanti del cioccolato d’autore è in arrivo un evento imperdibile a Castel Guelfo The Style Outlets, uno dei due outlet italiani di NEINVER. Domani e domenica il pregiato cioccolato Lindt sarà assoluto protagonista di una live experience in compagnia dell’irresistibile scioglievolezza di Lindor. Dalle 12 alle 14 e dalle 15 alle 18 un Maître Chocolatier preparerà al momento le golosissime boules Lindor per tutti i visitatori che vorranno concedersi un piccolo peccato di gola. L’ingresso è gratuito.