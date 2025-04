Ecco i 5 lavori più strani del mondo: sembra impossibile, ma esistono davvero

Sarà capitato a tutti, qualche volta, di sentirsi stufi del proprio lavoro e di sognare una nuova professione da intraprendere. Certo, quando pensiamo agli impieghi, spesso ci vengono in mente mestieri “classici” come l’insegnante, l’avvocato o l’elettricista. Ma in giro per il mondo ci sono professioni che sfidano anche la più fervida immaginazione. Alcuni sembrano assurdi, ma esistono davvero. Ecco allora una lista dei cinque lavori più strani del mondo.

Assaggiatore di cibo per animali domestici

Alcune aziende che producono cibo per animali assumono persone per assaggiarlo, valutarne sapore, consistenza e qualità. Ma in cosa consiste esattamente? L’assaggiatore di cibo per animali domestici, in sostanza, deve sedersi a un tavolo, aprire una confezione di cibo per animali (che si tratti di una scatoletta di umido o di una bustina di croccantini) e iniziare ad assaggiare. Può sembrare surreale, ma è esattamente ciò che fanno gli assaggiatori professionisti di alimenti per cani e gatti. A dire il vero, il loro compito non si limita alla semplice degustazione: il test inizia già dall'analisi della confezione, per verificarne chiarezza e attrattiva, e prosegue con la valutazione dell’odore, che deve risultare gradevole anche per un naso umano. E alla fine arriva il momento clou: la degustazione per giudicare consistenza, qualità e, in alcuni casi, persino il sapore del prodotto.

Il guardiano di isole deserte

Alcuni fortunati vengono assunti per vivere in luoghi paradisiaci e occuparsi della manutenzione di piccole isole deserte e di monitorare la fauna. Sembra davvero uno dei lavori più belli del mondo. Certamente è una vita tranquilla: niente traffico e natura incontaminata, ma anche tanta solitudine. Inoltre si tratta di un’occupazione con pochi comfort e che spesso richiede un bel po' di lavoro fisico con tutti i lavori di manutenzione da effettuare. Negli anni scorsi, erano diventati celebri i casi di ricerca dei cosiddetti caretaker nelle isole australiane di Barrier Reef e Maatsuyker nonché per il faro di Skellig Michael in Irlanda.

Tuffatore per palline da golf

Il tuffatore per palline da golf (in inglese golf ball diver) è una persona che si immerge nei laghetti dei campi da golf per recuperare le palline finite in acqua. I golfisti, si sa, non sempre centrano il fairway, e ogni anno milioni di palline affondano negli specchi d’acqua artificiali dei campi. Ebbene, il tuffatore indossa muta e maschera, proprio come un sommozzatore sii immerge nei laghetti. Un lavoro non esente da rischi se si considera che queste pozze spesso sono torbide e fangose, pieni di detriti, fango e animali acquatici, in alcuni casi anche serpenti o coccodrilli.

Con sacchi o retini raccoglie migliaia di palline che vengono ripulite, ricondizionate e rivendute.

Coccolatore professionista

In Giappone (ma anche in altri Paesi), esistono posti dove si paga per essere coccolati o abbracciati da uno sconosciuto. Il coccolatore professionista riceve clienti in un ambiente tranquillo e propone loro sessioni guidate (che durano di solito da 30 minuti a 2 ore) di abbracci e altri gesti affettuosi come tenersi per mano. A volte accompagna il tutto con chiacchiere leggere, meditazione o ascolto empatico. Un lavoro strano che tuttavia è riconosciuto al pari di qualsiasi altro servizio per il benessere. Oltre a prendersi cura degli esseri umani, c’è anche chi cerca coccolatori per gatti.

Tester di scivoli d’acqua

Per finire, ecco un lavoro da sogno per molti: provare gli scivoli nei parchi acquatici. Va bene il divertimento, ma come ogni altro impiego, anche questo va affrontato con professionalità. Il tester prova ogni scivolo in diverse condizioni, variando di volta in volta l’altezza dell’acqua, la posizione del corpo e non solo. Deve valutare la scorrevolezza, la velocità ed eventuali urti o disagi durante il percorso. Infatti deve controllare la sicurezza di curve, discese, giunzioni e naturalmente splash finali segnalando difetti, migliorie o rischi. Alla fine deve dare anche il suo parere sull’esperienza in generale per capire quanto è divertente quell’attrazione e se è più adatta alle famiglie o ai clienti più intrepidi.