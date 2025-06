Cinque giorni con la fiera di Spilamberto. Sfilata inaugurale, concerti, mostre, Luna Park. E non mancherà un omaggio al grande Faber

Da oggi a martedì 24, quando si festeggia il santo patrono del paese, Spilamberto (Modena) celebra la Fiera di San Giovanni Battista, iconica e vetusta manifestazione che inaugura la sua edizione numero 153.

Le iniziative sono centinaia e sono dovute alle varie associazioni, dal Mercatino di via Obici – che ha curato il ricordo di Fabrizio de André - alle Botteghe di Messer Filippo che, coordinate dal Comune, offrono un programma non stop. Concerti, mostre, Luna Park, giochi per bambini, bancarelle di vario tipo invadono le strade e le piazze del centro, senza dimenticare ovviamente il valore religioso della festa. Stasera, dopo la sfilata inaugurale alle 19 nel centro storico preceduta dal suono delle campane, si parte con un concerto di fronte alla Rocca Rangoni dal titolo emblematico: ’Mille papaveri rossi per Fabrizio de André’ in onore dei 25 anni dalla intitolazione del locale vicolo al cantautore genovese.

Sul palco Beppe Cavani e la sua band con ospiti speciali Radoslav Lorkovic, Paolo Ercoli e Giorgio Cordini, chitarrista di Faber nel tour di ’Anime salve’; numerosi gli appuntamenti collaterali: dal concerto pop Helzapoppin’ al Circolo Paradosso, ai dj Dalla e Ivan allo Zucchero Filato, a Sammy & Sabrina al ’32’ di via Obici, alla musica che invaderà piazza Caduti della Libertà, Corso Umberto I, Santa Maria degli Angeli e piazza Sassatelli. Nei giorni successivi sul palco centrale si esibiranno Bobo Rondelli (il 21), lo spettacolo ’Guccini incontra de André’ con musicisti del calibro di Ellade Bandini e Flaco Biondini (il 23), Giulia Barozzi con il suo laboratorio della voce (il 24).

Ogni sera comunque i vari locali ospitano spettacoli di ogni genere, come la Notte della Taranta al Sedimento (il 21), Lalo Cibelli, reduce da The Voice Senior, al ’32’ (il 24). Per gli amanti dell’arte, fra le altre esposizioni anche nella suggestiva Formaggiaia della Rocca, al Paradosso la mostra che ricorda Corrado Fochetti e al Faro la visita narrata e guidata da Monica Varroni alle opere di Giorgio Pini e Marta Galvan (il 23).

Ma non mancheranno i momenti di solidarietà, coi gazebo della Croce Rossa e dell’associazione Isaaf, quelli per il benessere animale (come la sfilata dei Cavalier King il 22), il torneo di scacchi e molto altro, senza dimenticare sua maestà l’aceto balsamico, con il Palio di San Giovanni che domenica 22 premierà il miglior produttore.

Il programma completo su www.fierasangiovanni.it e sul sito del Comune.

Riccardo Jannello